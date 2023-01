0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte e quest’oggi i giornalisti Paolo Giordano sul “Giornale” e Davide Maggio su “davidemaggio.it” hanno annunciato in anteprima alcuni dei papabili nomi che potrebbero affiancare gli artisti in gara nell’attesissima serata del venerdì interamente dedicata alle cover.

Non solo Marco Mengoni, Giorgia e Ultimo, il direttore artistico Amadeus è riuscito a riportare sul palco dell’Ariston alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano. Alcuni dei duetti dati per certi da Giordano e Maggio, infatti, promettono già di emozionarci parecchio e di catalizzare la nostra attenzione come mai successo prima! Ancora ignote, invece, le canzoni che i big in gara e i loro colleghi interpreteranno nella quarta serata del Festival.

Ma bando alle ciance: chi sono dunque i volti che calcheranno il palco dell’Ariston? Scopriamolo insieme! Stando agli ultimi rumors sul palco dell’Ariston potremo ritrovare il nostro caro amato Fedez – in queste ore al centro delle polemiche per via dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio – che dovrebbe tornare al fianco degli Articolo 31, e di conseguenza del suo ritrovato amico J-Ax.

Sul palco dell’Ariston dovremmo poi ritrovare l’immancabile Noemi al fianco di Mara Sattei e Emma al fianco del giovanissimo Lazza. Poi ancora, Manuel Agnelli accanto a gIANMARIA e l’insostituibile Elisa in duetto con Giorgia. Non stupisce, invece, la scelta di Shari di farsi accompagnare nella serata delle cover dal fidanzato Salmo.

“Anche Tananai punta su di un nome di prestigio come Don Joe che, dopo i Club Dogo, ha consolidato una carriera da rapper credibile”, continua Paolo Giordano snocciolando in anteprima tutti gli artisti che vedremo al Festival di Sanremo. “Una bella sorpresa – aggiunge – saranno Olly e Lorella Cuccarini“, riportando così dopo quasi quattro anni la showgirl sulla prima rete italiana.

Ma non finisce qui! Sul palco dell’Ariston potremo rivedere in gara anche Le Vibrazioni con i Modà e Eros Ramazzotti – lo scorso anno ospite d’eccezione – in duetto con Ultimo. LDA, invece, sarà affiancato da Alex Britti mentre il giovanissimo Leo Gassmann dalla star della musica italiana Edoardo Bennato.

Ad attirare l’attenzione del pubblico la scelta di Paola e Chiara che, come anticipato da Davide Maggio, per la serata delle cover hanno scelto di duettare con Merk & Kremont, duo di dj e produttori di grandissimo successo in tutto il mondo.

Insomma, se confermato da Amadeus, il cast promettere forti emozioni e potrebbe rivelarsi uno dei più forti delle ultime edizioni! Non ci resta dunque che restare collegati con il TG1 e con Viva Rai2! perché siamo sicuri che il direttore artistico a breve annuncerà i nomi e i titoli delle canzoni che verranno eseguite nella serate dei duetti. Di seguito l’elenco completo!

Sanremo 2023: i duetti

Giorgia con Elisa I Modà con Le Vibrazioni Paola e Chiara con Mark & Kremont LDA con Alex Britti Leo Gassmann con Edoardo Bennato Ultimo con Eros Ramazzotti Olly con Lorella Cuccarini Tananai con Don Joe gIANMARIA con Manuel Agnelli Articolo 31 con Fedez Shari con Salmo Mara Sattei con Noemi Lazza con Emma Colla Zio con Ditonellapiaga Madame con Izi Sethu con i Bnkr44 Rosa Chemical con Rose Villain

