Sanremo 2024, Amadeus svela le novità, ecco quali

0:00 Ascolta l'articolo

articolo in aggiornamento

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in scena dal 6 al 10 Febbraio 2024, al Teatro Ariston di Sanremo.

Il direttore artistico del Festival, Amadeus, ha appena svelato al Tg1 alcune novità di Sanremo 2024, che saranno più chiare domani, 10 Luglio, con la pubblicazione del regolamento integrale.

Intanto sia messo agli atti che, a quanto riferito da Amadeus, saranno i cantanti a condurre il festival. Quelli in concorso? Ebbene sì. Nella serata in cui non si esibiranno, i cantanti saranno sul palco dell’Ariston di supporto alla conduzione.

Al martedì 6 febbraio, per la prima serata, tutti e 20 i concorrenti si esibiranno sul palco.

Poi, nelle serate di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, si esibiranno soltanto 10 artisti e proprio in queste due serate vedremo i concorrenti che non sono in gara, introdurre i colleghi in gara.

Il venerdì ci sarà l’ormai consueta serata cover, con la possibilità di cantare canzoni pubblicate entro la fine del 2023 insieme ad altri artisti invitati per l’occasione.

Sabato 10 Febbraio la serata che decreterà il vincitore della 74ma edizione del Festival della Canzone Italiana.

Anticipata un’altra novità: oltre alle due giurie già presenti, ci sarà una giuria aggiuntiva composta dalle Radio.

Nessuna conferma, ma neanche smentita, circa i rumors di una possibile co-conduzione al fianco di Amadeus di Annalisa, Arisa, Elodie ed Emma.

Saranno invece soltanto 3 i giovani in gara, selezionati durante Sanremo Giovani 2023 che si svolgerà nel dicembre 2023.

Dunque i 17 concorrenti che la Rai svelerà presumibilmente in autunno si sommeranno ai 3 giovani talenti che si classificheranno nelle prime 3 posizioni di Sanremo Giovani.

(articolo in aggiornamento)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amadeus (@amadeusonoio)

© Riproduzione Riservata