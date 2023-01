Sarah Paulson festeggia gli 80 anni dell’amata Holland Taylor: “Mi hai cambiato la vita, grazie amore mio”

La coppia più bella di Hollywood, senza se e senza ma. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Sarah Paulson, 48enne musa di Ryan Murphy, e Holland Taylor, da pochi giorni magnifica 80enne. Per l’occasione la diva di Ratched ha voluto celebrare il compleanno dell’amata con un toccante post social accompagnato dal primissimo piano della compagna, ringraziandola pubblicamente per averle cambiato la vita.

“Sei seduta al bancone a pochi passi da me, bevendo il tuo caffè al cioccolato come al tuo solito. Sono più felice in questo modo. Con te vicino. Quando discutiamo di cosa significhi vivere – di cosa consista questa esperienza umana, finiamo sempre in un posto dove non sei esattamente sicura di aver contribuito abbastanza – se questo sia importante. Io posso elencare tutti i modi in cui tu sei importante, i modi in cui hai contribuito alla vita di coloro che ti circondano, così come al mondo in generale. Tu sei importante per me. Tu. Tu. IMPORTANTE. PER. ME”.