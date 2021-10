Sarah Paulson e i suoi amori, dal coming out a Holland Taylor

2 minuti di lettura

Chi segue la sua carriera e il suo fanbase, sa che Sarah Paulson viene definita la regina delle lesbiche. Principalmente perché molti dei ruoli che ha interpretato lo sono, ultimo in ordine di arrivo l’infermiera Ratched, ma anche per come l’attrice vive pubblicamente e serenamente la sua sessualità. È sulla bocca di tutti ormai la relazione, iniziata nel 2015, con l’attrice Holland Taylor, con cui passa una differenza d’età di ben 32 anni. Ma Sarah e Holland non si sono mai preoccupate delle critiche e anche a noi verrebbe da dire che se fosse stato un uomo, l’opinione pubblica avrebbe avuto molti meno problemi.

Il viaggio di Sarah Paulson a fianco della comunità LGBTQ+ inizia però molto prima, nel 2005, quando la sua compagna è l’attrice Cherry Jones e insieme a lei fa coming out in diretta tv. Si trovavano alla cerimonia di premiazione dei Tony Awards, e al momento dell’annuncio Sarah ha festeggiato la vittoria di Cherry con un bacio. Nei giorni seguenti furono molte le interviste e gli articoli riguardanti la sua sessualità, ma Sarah ha spiegato più volte che – nonostante temesse che il fatto avrebbe potuto avere un effetto negativo sulla sua carriera – era stato un gesto naturale per lei. Non poteva certo fare le congratulazioni alla sua amata con una stretta di mano. Durante la relazione Sarah, durata sette anni, incontra anche Holland Taylor: entrambe in quel momento sono impegnate con altri partner, ma diventano amiche e iniziano a seguirsi sui social.

Arriviamo dunque al 2015, quando con un estro di modernità, Holland contatta la Paulson nei direct su Instagram. Le due avevano lavorato insieme a un progetto per Martha Plimpton e iniziano a frequentarsi. Le prime indiscrezioni sul fatto di stare insieme a una donna molto più giovane e poi l’annuncio ufficiale attraverso Entertainment Tonight.

Sarah e Holland sono tutt’oggi una coppia stabile, e hanno fatto parlare di sé quando hanno raccontato del loro accordo di vivere in due case separate durante il lockdown per proteggere la loro relazione. «Sono la persona più fortunata del mondo, non posso parlare della mia vita oggi e non parlare di questo meraviglioso amore», ha affermato la Taylor, convincendoci sempre più che davvero l’amore non ha età e non conosce barriere.