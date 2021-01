Sarah Paulson, commovente messaggio d’amore per i 78 anni di Holland Taylor: “sei semplicemente tutto”

Sarah Paulson ha celebrato ieri il compleanno dell’amata Holland Taylor, con un post social che ha commosso migliaia di utenti, diventando prest virale.

Holland ha compiuto ieri 78 anni, con la diva di American Horror Story che le ha dedicato queste splendide parole:

Tutte le strade mi portano a questo volto, a quegli occhi, a quell’anima. Tu sei semplicemente tutto, per me. Ti sto guardando, ragazza. Oggi. Domani. Sempre. (Se non ti piace questa foto, sei un idiota, quindi non arrabbiarti quando la vedi. L’ho persino resa in bianco e nero dato che la preferisci. Quindi shhhhhh. È l’immagine perfetta di una persona perfetta) Buon compleanno cara.

Divise da 32 anni d’età, Sarah e Holland sono una delle coppie più belle di Hollywood. Paulson ha spesso replicato con asprezza a tutti quelli che sottolineano il divario anagrafico tra le due donne. “Non ricordo che la gente sia impazzita per Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, in termini di differenza di età“, ha ricordato al The Guardian poco tempo fa. “Questo sembra essere l’interesse predominante nel mio rapporto con Holland, ciò che alcuni potrebbero percepire come la stranezza o l’improbabilità di esso. Penso che le persone ne siano affascinate perché è atipico. Se non fosse che un sacco di coppie famose, ma eterosessuali, hanno simile divario, ma nessuno rimane ossessionato da quelle relazioni“.

Sarah Paulson e Holland Taylor fanno coppia dal 2015.