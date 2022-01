Scream, c’era una segreta storia d’amore gay nel film originale? Parla Neve Campbell

2 minuti di lettura

Da domani, 13 gennaio, riparte la saga Scream, con il 5° capitolo in uscita nei cinema d’Italia. In attesa della nostra recensione in anteprima, l’iconica Neve Campbell ha affrontato il tema di una presunta storia d’amore gay tra Billy (Skeet Ulrich) e Stu (Matthew Lillard) nel primo originale capitolo, datato 1996. Una teoria esplosa on line, tra i social e i fan del franchise diretto dal compianto Wes Craven.

In un’intervista a Pride Source per promuovere il nuovo Scream, all’attrice 48enne che da sempre interpreta Sidney Prescott è stato chiesto se si fosse mai domandata se tra Billy e Stu ci fosse una storia d’amore.

“Forse, forse sì“, ha risposto. “È davvero una possibilità, e ora che lo sceneggiatore Kevin Williamson ha fatto coming out, immagino che sia una parte importante del suo pensiero. Ovviamente non lo so con chiarezza, perché Kevin non mi ha detto chiaramente cosa ci fosse tra loro, ma è una possibilità, giusto?”. “Se dovessi teorizzare, direi che forse c’era una certa confusione tra loro. Due ragazzi abbastanza confusi. E che forse parte della loro rabbia derivava dal fatto che non gli era stato stato permesso di essere chi volevano essere”.

Questo vuol dire che Ghostface non sarebbe altro che il risultato di un’insostenibile omofobia repressa? Nei mesi scorsi Williamson, creatore della saga, ha sottolineato come “l’intero franchise” sia stato “codificato dalla lotta alla sopravvivenza della comunità gay”.

“Una delle cose contro cui ho lottato è la fiducia“, ha precisato lo sceneggiatore all’Independent, “e Sidney non si fidava di nessuno. Conosceva davvero sua madre? Il suo ragazzo era chi diceva di essere? Alla fine, non si fidava nemmeno di se stessa“. Sidney, ha rimarcato Williamson, è tutt’altro che lo stereotipo del solito personaggio femminile che nei film horror riesce a sfuggire o a sconfiggere l’assassino (la cosiddetta “Final Girl”, ndr). Ma come adolescente omosessuale chiuso in se stesso cresciuto in North Carolina e Texas, proprio quelle “Final Girl” erano entrate nel suo cuore. “Da ragazzino gay“, ha ricordato il padre di Scream, “mi sono relazionato con l’immagine di quella “final girl” e con la sua lotta, perché è quello che bisogna fare per sopravvivere anche da ragazzino gay. Stai guardando questa ragazza sopravvivere alla notte, sopravvivere al trauma che sta sopportando. Inconsciamente, penso che i film di Scream siano codificati sulla lotta alla sopravvivenza degli omosessuali“. Oggi 56enne, Kevin Williamson è felicemente fidanzato con il 53enne stylist George Kotsiopoulos.

Scream 5 vedrà il cast originale ritrovarsi per combattere ancora una volta Ghostface nella cittadina di Woodsboro. Al fianco di Campbell ritroviamo Courtney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley), affiancati dalle new entry Jasmin Savoy-Brown, che interpreta un nuovo personaggio queer, Mindy Meeks-Martin, Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton e Sonia Ammar.

Questa la sinossi ufficiale: “Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto“.

