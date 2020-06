I sei consigli per evitare infortuni in palestra

Con la riapertura delle palestre, aumenta l’attività motoria ma anche il rischio di eseguire un esercizio nel modo sbagliato. Con Gabriele Bonn abbiamo già visto come riprendere ad allenarci senza sforzare troppo i nostri muscoli, ma un altro punto importate a cui dedicare particolare attenzione è il rischio di infortuni.

Palestra e infortuni

Riprendendo l’allenamento in palestra, dobbiamo stare attenti proprio a quegli infortuni che dopo un lungo periodo di stop sono più probabili, se on si seguono delle linee guida.

Bastano pochi e semplici consigli per riprendere l’attività fisica senza rischi, sono gli stessi che seguo anche io e coloro che mi hanno scelto come coach. E sono gli stessi esercizi che eseguono anche i professionisti, dopo un infortunio che li ha costretti allo sto, in certi casi anche oltre 2 mesi.

Sei consigli per evitare infortuni in palestra

Quindi, prima di riprendere ad alzare pesi sovrumani e fare chilometri sul tapis roulant, segui queste indicazioni.

Vediamo insieme i consigli:

IL RISCALDAMENTO TOTALE INIZIALE : pensa al tuo programma di allenamento giornaliero. Tieni presente quindi i muscoli coinvolti, e sappi che non bastano 10-15 minuti su un tapis roulant per esserti scaldato correttamente. Se ti alleni con i pesi, cerca di riscaldare il muscolo target che andrai ad allenare (es.gambe o spalle), quindi parti da un carico basso, che andrai poi ad aumentare, fino al peso che utilizzi solitamente per l’esercizio.

: pensa al tuo programma di allenamento giornaliero. Tieni presente quindi i muscoli coinvolti, e sappi che non bastano 10-15 minuti su un tapis roulant per esserti scaldato correttamente. Se ti alleni con i pesi, cerca di riscaldare il muscolo target che andrai ad allenare (es.gambe o spalle), quindi parti da un carico basso, che andrai poi ad aumentare, fino al peso che utilizzi solitamente per l'esercizio. NON ESEGUIRE STRETCHING STATICO PRIMA DELL'ALLENAMENTO : ormai è stato dimostrato che vi e' un peggioramento della performance, nonostante i grandi benefici dello stretching, prima dell'attività fisica gravando sul coinvolgimento di fibre bianche.

LA TECNICA DI ESECUZIONE PERFETTA : non eseguire esercizi " a caso" ma fatti seguire da un istruttore. Una buona esecuzione fa si che venga coinvolto il muscolo che si vuole allenare e non i secondari in modo scomposto, che possono portare alla lunga ad infortuni.

CURA LA POSTURA : ogni esercizio deve avere un assetto postulare corretto. La colonna e la schiena sono sempre i primi a soffrire, se l'esercizio non viene eseguito correttamente.

ASCOLTATI PRIMA DI ALLENARTI: è importante conoscersi e capire quando il corpo può affrontare o meno un allenamento. Riposa se necessario e riprendi dalla volta dopo.

INTENSITA' CON SCARICO TOTALE: è vero che per ottenere grandi risultati bisogna allenarsi duramente. Ma allo stesso modo il corpo può andar incontro a "sovrallenamento" e bloccarsi a lungo. Per evitare questo, fai 7-10 giorni di scarico totale quando ti senti completamente scarico dopo un lungo periodo di allenamento intenso.

In conclusione

Possiamo attuare queste indicazioni ed evitare totalmente gli infortuni. Tutto dipende da noi e da come riusciamo ad ascoltarci, la ripresa sarà difficile per una persona che vuole solamente tenersi in forma.