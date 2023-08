Sex Education 4, le immagini ufficiali dell’ultima stagione

0:00 Ascolta l'articolo

Il 21 settembre Netflix saluterà definitivamente Sex Education, tra le sue serie più amate dal pubblico e acclamate dalla critica. Creata da Laurie Nunn e uscita in sordina nel 2019, è presto esplosa in streaming, diventando presto punto fermo della programmazione seriale del colosso, quasi obbligato a chiuderla vista l’età avanzata dei suoi protagonisti e il ciclo scolastico inevitabilmente arrivato alla sua fine.

Dopo aver visto il primo trailer ecco arrivare oggi le prime immagini ufficiali di questa 4a stagione, che accoglierà due new entry transgender e vedrà per l’ultima volta sul set Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling e Gillian Anderson. Le due novità della scuola saranno Abbi e Kent.

La prima è una giovane donna trans con un look da Winona Rider anni ’90, che è sicura di sè nella sua identità di genere. Abbi è la leader del suo gruppo e l’ape regina del suo college: ogni ragazza vuole essere come lei o essere amica di lei. È solare, magnetica, generosa e leale. Quando Abbi ha fatto coming out come donna trans, è stata cacciata di casa dai suoi genitori conservatori. Ora come ora vive con Kent, ragazzo trans definito sciocco e smemorato ma anche grande ascoltatore. Sono la coppia di potere per eccellenza: tutti li amano. Kent è sicuro di essere uno dei ragazzi più popolari quanto Abbi, ma conosce se stesso ed è totalmente sicuro del suo ultimo anno al college.

I due attori che andranno ad interpretare Abbi e Kent non sono stati annunciati.

In questa stagione 4, dopo la chiusura della Moordale Otis ed Eric devono affrontare una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale… pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili?

Viv è totalmente sconvolto dall’approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l’unico terapeuta per gli studenti…

