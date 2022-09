Il Saturday Night Live introduce lə primə comicə non binary del cast!

2 min. di lettura

Il Saturday Night Live (SNL) si prepara alla nuova stagione (la 48esima!) e Molly Kearney ha già fatto la storia del programma.

Il prossimo 1 Ottobre, difatti, Kearney sarà lə primə comicə non binary a far parte delle 18 new entry del cast. Originariə di Chicago, dopo svariati sketch come Up Next su Comedy Central e The Mighty Ducks su Disney+ , quest’anno Kearney ha debuttato sul piccolo schermo tra le protagoniste della stratosferica A League Of Their Own – di cui abbiamo già parlato qui e considerata tra le migliori serie queer del 2022: “Sono più che onoratə di far parte della serie e così gratə” ha scritto Kearney su Instagram “Lə piccolə meatbrick impazzirebbe se sapesse questa notizia” (Kearney parla di sé spesso con il soprannome meabrick, tradotto letteralmente mattone di carne).

Kearney (che utilizza i pronomi they/them) sarà affiancatə da altri nuovi membri come Marcello Hernandez, Michael Longfellow e Devon Walker (sceneggiatore della serie Netflix Big Mouth). L’annuncio ha generato un’ondata di gioia e supporto sui social: “Cose belle succedono alle persone belle” scrive un user, tra i tanti tweet dei fan. L’annuncio di una persona apertamente non binary su un canale nazionale, ha comportato anche reazioni meno positive, con numerosi utenti che hanno colto l’occasione per misgenderare Kearney e sbagliare volutamente i suoi pronomi. “Il fatto che Molly Kearney sia la prima persona non binary al SNL è davvero emozionante, ma scrollare la home è stata una cosa stupida da fare. È stata una gomitata nelle costole che ci ricorda quanto siamo poco al sicuro fuori dalla nostra bolla queer” ha scritto un utente su Twitter. Tuttavia, niente ha frenato la gioia di Kearney, che ha risposto ringraziando il fanbase: “Le teste ci esplodono. Grazie a tuttə per l’amore!”.

La partecipazione di Kearney è solo uno dei tasselli di una nuova stagione del SNL che si promette ancora più inclusiva, moderna, e mossa al progresso: “Questa sarà un anno di transizione” ha commentato Lorne Michaels, ideatore del programma “Gli anni di cambiamento sono sempre difficili ma sempre emozionanti. Ci sono persone nuove. Ci sono quattro nuove persone, almeno per ora.”

