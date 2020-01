Joey Barton , “Al 100% ci sono calciatori gay, omofobia imbarazzante in Premier League”

Oggi 37enne, Joseph Anthony Barton è un calciatore inglese, visto in squadre blasonate come Everton, Liverpool, Manchester City e Newcastle. Convocato anche in nazionale in un’unica occasione, Barton, da un anno allenatore del Fleetwood Town, ha affrontato il tema omofobia nel calcio dalle pagine del Daily Star, puntando il dito contro la società odierna, che ancora fatica a digerire calciatori omosessuali. Anche per questo motivo, sottolinea, non esistono calciatori professionisti dichiaratamente gay.

Al 100% ci sono calciatori gay in Premier League. Non riesco a immaginare quanto sia difficile per loro, ed è imbarazzante che abbiamo permesso a questo gioco di arrivare a questo punto. Questa è la cosa che non capisco, è davvero da ignoranti pensare che ogni gay si veda tra le braccia di qualsiasi altro uomo. Pensare che qualsiasi omosessuale in un ambiente calcistico possa fare la doccia e pensare, “Oh, guarda quanti bei ragazzi”, è ridicolo. Agli eterosessuali piace ogni donna che incontrano? No. Ti innamori del tuo partner e costruisci la tua relazione con il tuo partner, perché è speciale. Non capita mica con tutte le persone che incontri. Dobbiamo essere realistici riguardo a certe cose. Lo stigma è reale per gli uomini che non hanno mai condiviso gli spogliatoi e non hanno preso coscienza del mondo in cui vivono. Ma stiamo cercando di migliorare le cose.

Da sempre vicino alla comunità LGBT, Barton ha quindi rimarcato l’assurdità di un’ambiente, quello del pallone, che spesso si dice ancora oggi ‘lontano’ dall’omosessualità. Considerando tutti i principali campionati di calcio al mondo, non esiste un calciatore dichiaratamente gay. Anche solo statisticamente parlando, visto e considerando che stiamo parlando di decine di migliaia di ragazzi, pura fantascienza.