Tár, primo trailer del film con Cate Blanchett nei panni di una direttrice d’orchestra queer

Sarà presentato in anteprima mondiale il 1 settembre alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia l’atteso Tár del produttore, sceneggiatore e regista Todd Field, con protagonista l’iconica Cate Blanchett.

Tár, ambientato nel mondo internazionale della musica classica, è incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici/direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca.

La pellicola, che è tra i 19 titoli in corsa per il Queer Lion, si è finalmente concessa il primo trailer ufficiale. 58 anni, Todd Field non realizzava film dal lontano 2006, con Little Children. Nel 2001 il folgorante esordio con In the Bedroom, che venne candidato a cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. Tár è la sua 3a fatica alla regia.

Cate Blanchett, fino ad oggi vincitrice di due premi Oscar, 3 Golden Globe, 3 SAG e 3 Bafta, punta alla sua seconda Coppa Volpi veneziana dopo il trionfo del 2007 con “Io non sono qui” di Todd Haynes, che l’ha poi diretta in Carol. Nel 2020 Blanchett è tornata al Lido in qualità di presidente di giuria. L’attrice sarà anche nel prossimo film di Pedro Almodovar, “A Manual for Cleaning Women“, che il regista spagnolo girerà dopo aver realizzato il western gay Strange Way of Life.

