Oscar 2023, le nomination. Boom Everything Everywhere All at Once, ci sono Close, Blanchett e Fraser

Riz Ahmed e Allison Williams hanno annunciato oggi le nomination agli Oscar 2023, che vedono anche l’Italia in gara. Se Nostalgia di Mario Martone non ce l’ha fatta tra i migliori film stranieri, c’è invece Le Pupille di Alice Rohrwacher in gara per l’Oscar al miglior cortometraggio 2023, attualmente disponibile su Disney+. Altro italiano in corsa Aldo Signoretti, candidato per il trucco e l’hair styling di Elvis, arrivato alla sua quarta candidatura dopo Moulin Rouge!, Apocalypto e Il Divo.

Per il resto il ‘caso’ dell’anno a stelle e strisce Everything Everywhere All at Once ha letteralmente spopolato, con ben 11 candidature agli Oscar, compresa quella a Stephanie Hsu che interpreta la figlia dichiaratamente lesbica della protagonista Michelle Yeoh, alla sua prima nomination come miglior attrice così come Ana de Armas (“Blonde“), Paul Mescal (“Aftersun”), Andrea Riseborough (“To Leslie”) e Brendan Fraser, che in “The Whale” interpreta un professore omosessuale devastato dalla morte del compagno, tanto da mangiare compulsivamente fino all’essere diventato una “balena”.

In corsa per il suo 3° Oscar anche Cate Blanchett, semplicemente monumentale in “Tar“, film dove interpreta una direttrice d’orchestra dichiaratamente lesbica e straordinariamente diabolica (con annesse polemiche). Sul fronte queer, tra i film internazionali in nomination c’è anche il bellissimo Close del 31enne Lukas Dhont, già regista del meraviglioso Girl, con protagonisti due bambini la cui straordinaria amicizia viene interrotta dall’omofobia, interiorizzata e altrui. Brian Tyree Henry, supereroe gay per la Marvel in The Eternals, è stato candidato come miglior attore non protagonsita grazie a Causeway, mentre il Leone d’Oro All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, interamente dedicato alla gigantesca artista queer Nan Goldin, è stato candidato tra i migliori documentari dell’anno.

Tra le migliori canzoni sarà sfida pop tra Lady Gaga e Rihanna, in corsa per “Hold My Hand” da Top Gun 2 e “Lift Me Up” da Wakanda Forever, con Taylor Swift grande esclusa, mentre Angela Bassett è diventata la prima attrice a strappare una candidatura con un film Marvel, ovvero Black Panther 2.

Per il resto exploit a sorpresa di Niente di nuovo sul fronte occidentale, nuovo adattamento tedesco firmato Netflix del celebre romanzo, con nove candidature totali come Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh, mentre Elvis di Baz Luhrmann ha raggiunto le 8, The Fabelmans di Steven Spielberg si è fermato alle 7 nomination, Top Gun 2 è arrivato alle 6 complessive, Black Panther: Wakanda Forever incredibilmente alle 5 come il meraviglioso Tar, Avatar: La via dell’Acqua alle 4 e The Batman alle 3 esattamente come la Palma d’Oro Triangle of Sadness e il sottovalutato Babylon.

Diretta da Jimmy Kimmel, la cerimonia degli Oscar 2023 andrà in onda il 13 marzo 2022.

OSCAR 2023 – le nomination

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: la via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Migliore regia

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All At Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Ostlund – Triangle of Sadness

Migliore attore protagonista

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Migliore attrice protagonista

Cate Blanchett – Tár

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once

Migliore attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli Spiriti dell’Isola

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Gli Spiriti dell’Isola

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once

Migliore attrice non protagonista

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Gli Spiriti dell’Isola

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All At Once

Migliore sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Migliore sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion: Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the shell with shoes on

Il gatto con gli stivali 2

Il mostro dei mari

Red

Migliore fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Migliore scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: la via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Miglior montaggio

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Tár

Top Gun: Maverick

Migliore colonna sonora

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Migliore canzone

Tell it like a woman

Top Gun Maverick

Black Panther – Wakanda Forever

RRR

Everything Everywhere All At Once

Migliori effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: la via dell’acqua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Miglior sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: la via dell’acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Migliori costumi

Babylon

Black Panther – Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Mrs Harris Goes to Paris

Miglior trucco e acconciatura

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Miglior documentario

All That Breathes

All The Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Miglior cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers

Haulout

How do you measure a year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Miglior cortometraggio

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior cortometraggio d’animazione

The Boy, The Mole, The Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me The World is Fake and I Think I Believe It

