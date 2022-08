Strange Way of Life, ecco Manu Rios nel western gay di Pedro Almodovar – le foto

2 min. di lettura

Prime foto ufficiali dal set di “Strange Way Of Life“, attesissimo nuovo film firmato Pedro Almodóvar.

Le riprese della pellicola hanno preso forma nella regione spagnola di Almeria, con Ethan Hawke nei panni di uno sceriffo e Pedro Pascal in quelli di un pistolero di mezza età che vive nel deserto. Tra i due, manco a dirlo, scoppierà la passione.

Terzo incomodo il bellissimo Manu Rios, volto di Elite pronto ad esplodere anche sul grande schermo grazie al regista spagnolo. Un western a tinte omoerotiche per Pedro, in passato vicinissimo ad adattare Brokeback Mountain, poi andato ad Ang Lee.

“Penso che Ang Lee abbia fatto un film meraviglioso, ma non ho mai creduto che mi avrebbero dato completa libertà e indipendenza per fare ciò che volevo“, ha in passato confessato Almodóvar a IndieWire. La sua versione finale avrebbe infatti incluso molto più sesso.

In relazione alla sua nuova pellicola, Pedro ha rivelato: “Uno di loro viaggia attraverso il deserto per trovare l’altro. Ci sarà un confronto, ma in realtà la storia è molto intima”. “Potrebbe essere come la mia risposta a ‘Brokeback Mountain'”.

23enne ex modello e cantante, Rios è diventato famoso grazie al personaggio di Patrick Blanco Commerford nella serie Netflix Elite. Manu ha iniziato la sua carriera musicale nel 2010, eseguendo cover su YouTube. Lo scorso luglio ha terremotato i social grazie ad un presunto coming out, mai smentito nè confermato.

