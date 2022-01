Cate Blanchett protagonista del prossimo film di Pedro Almodóvar

< 1 minuto di lettura

Cate Blanchett sarà la protagonista del prossimo film di Pedro Almodóvar, dal titolo “A Manual for Cleaning Women“.

Il film è un adattamento dell’omonima raccolta di racconti di Lucia Berlin, che comprende 43 storie di donne impegnate in diversi lavori, e sarà il primo lungometraggio in lingua inglese del regista spagnolo.

Il romanzo di Berlin è edito in Italia da Bollati Boringhieri, con il titolo “La donna che scriveva racconti”, nella traduzione di Federica Aceto.

È stato confermato a Variety, in esclusiva, che il progetto è nelle prime fasi di sviluppo. Il film sarà prodotto dalla Dirty Films, società di produzione di Blanchett, per la New Republic Pictures, in associazione con El Deseo, casa di produzione fondata dai fratelli Almodóvar.

Una commistione creativa e finanziaria per realizzare quello che si prospetta uno dei film-evento della stagione 2022/2023. Così Blanchett va ad aggiungersi alle donne-muse del cinema almodovariano.

Almodóvar ha parlato con Variety confermando che sta scrivendo la sceneggiatura in spagnolo prima di tradurla in inglese. Pedro Almodóvar tornerà alla regia dopo Madres Paralelas, il film con Penélope Cruz, e il cortometraggio The Human Voice con protagonista Tilda Swinton.

Per Blanchett, invece, oltre a “Manual”, ha attualmente altri tre probabili film nel 2022: “TÁR” di Todd Field, “Pinocchio” di Guillermo del Toro e Mark Gustafson e “Borderland” di Eli Roth.

© Riproduzione Riservata