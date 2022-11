TDOR 2022, anche Cagliari in piazza per il Transgender Day of Remembrance

2 min. di lettura

Il 20 novembre si celebra il Transgender Day of Remembrance, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime di odio transfobico. Tante città d’Italia si sono organizzate per commemorare al meglio le quasi 400 vittime dell’ultimo anno, con Cagliari ultimo capoluogo di una lunga lista ad aver ufficializzato il proprio evento.

Domenica 20 novembre, alle ore 17:30 in Piazza Garibaldi, per leggere, in presenza e in pubblico, i nomi e le storie delle persone che sono state uccise e violentate.

“Cercheremo di dare una degna sepoltura a chi non l’ha avuta, piangeremo chi purtroppo non è più tra noi a causa dell’odio e della violenza, uniremo le nostre voci in un urlo di protesta”, hanno sottolineato gli organizzatori. “Per ogni vita spenta, accenderemo una luce. Affinché le loro morti non siano solo un numero e i loro nomi non vengano dimenticati”.

