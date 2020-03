Pose, via alle riprese ufficiale per la terza stagione – foto

Cresce l’attesa per il ritorno di ‘Pose’. La serie tv di Ryan Murphy in pochissimo tempo è diventata un vero e proprio fenomeno di costume, amata dalla critica e venerata dagli appassionati. E dopo una seconda stagione che, di fatto, è stata bella e profonda quasi quanto la prima, i vertici della rete hanno confermato, la scorsa estate, anche un terzo ciclo di episodi. Non c’è ancora una data di trasmissione né in America né per l’Italia, ma per il momento nel cuore di New York le riprese sono appena cominciate.

In una foto che è stata pubblicata su twitter e sul profilo ufficiale di ‘Pose’, nel corso della giornata di mercoledì 4 Marzo, la regista di colore Janet Mock conferma il primo ciak. Sono pochissimi i dettagli che abbiamo a disposizione in merito agli episodi della terza stagione. Sicuramente i personaggi saranno ancora incastrati nei loro problemi, divisi tra cuore e sogni di un futuro migliore, senza dimenticare lo spettro dell’AIDS che sta terrorizzando tutta la comunità LGBT (e non solo). Molto probabilmente ci sarà un altro salto temporale, ma sicuramente la terza stagione di ‘Pose’ si focalizzerà ancora di più su quei sfavillanti anni ’90.

Confermato, per ora, tutto il cast che ha composto le due stagioni precedenti: da Billy Porter fino a Mj Rodriguez. Ad oggi resta una delle serie tv più queer degli ultimi anni. Pose, infatti, ha avuto la sagacità di saper raccontare il passato (ma anche il presente) del mondo LGBT senza nessun freno inibitorio. Non sarà l’unica serie di Ryan Murphy che arriverà in tv nel corso del 2020. Oltre ad American Horror Story che torna per la stagione numero 10, è previsto il debutto di ‘Hollywood’ nel corso del mese di maggio e della miniserie ‘Halston’ con Ewan McMregor.