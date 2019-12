‘Tiziano Ferro a Sanremo 2020 tutte e 5 le serate’, l’annuncio di Amadeus

Calato il sipario sull’edizione di Sanremo Giovani, che si è concluso su Rai Uno nella serata del 19 Dicembre, l’attenzione ora è rivolta alla prossima edizione della kermesse canora. I preparativi sono alle battute finali e ora Amadeus, che salirà in veste di conduttore per la prima volta sul palcoscenico dell’Ariston, si sbottona su alcune novità dell’edizione numero 70 del Festival. A poco meno di due mesi dalla prima puntata, si delineano gli ospiti presenti e i 22 big in gara.

Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere. Sono felice di averlo insieme a me per questa fantastica avventura. L’ho incontrato più volte e abbiamo discusso. Ho parlato con lui anche poco prima di confermare la sua presenza. Quale sarà il suo ruolo? Sicuramente canterà. Per il resto dovrete aspettare. Il ruolo di Tiziano lo dobbiamo ancora definire, ma sicuramente sarà un performer d’eccezione, eseguirà canzoni dal suo repertorio, cover e poi ci sarà tanta ironia.

Un Festival di Sanremo che sarà aperto a tutti, come conferma lo stesso Amadeus. Ci sarà come super-ospite, ma solo per una puntata, il mitico Roberto Benigni e poi resta la porta aperta per Fiorello – suo grande sostenitore – e anche per Jovanotti, nonostante il “no” categorico dell’artista. In merito alle presenze femminili del festival, invece, per ora non c’è ancora nulla di certo.

Ho letto che ci sono già molte polemiche in giro. C’è chi ha scherzato sulle ’10 ragazze per me’. Ma fatemi capire: se si scelgono due donne per il festival sono poche, se se ne scelgono due a sera non va bene comunque. Allora ditemi voi il numero giusto.

I big verrà annunciati ufficialmente il prossimo 6 gennaio nell’occasione della Lotteria Italia che andrà in onda nel giorno dell’Epifania. E sui giovani, le 5 nuove proposte che saliranno sul palco, Amadeus è molto contento delle scelte artistiche, perché molti brani selezionati parlano di temi attuali e di interesse comune, come il bullismo e il caso dell’ex Ilva di Taranto.

Non ho scelto io le canzoni ma solo l’emozione complessiva che mi hanno comunicato. L’intenzione è quella di unire la realtà discografica, un po’ di storia e i ricordi per celebrare al meglio i 70 anni del Festival.

E i vincitori di Sanremo giovani sono: Leo Gassman (figlio di Alessandro Gassman), Fadi, Marco Sentieri, Fasma e Eugenio in via di Gioia.