‘Il vero amore? Solo con gli uomini’: coming out a sorpresa al Grande Fratello Vip

È in onda da appena una settimana la quarta edizione del Grande Fratello Vip e il reality di Mediaset ha già regalato perle da antologia del trash – fine a se stesse, è ovvio. Abbiamo già avuto la prima lite in tv, come quella tra Imma Battaglia e Licia Nunez, e Antonella Elia ha già dato segni di deleterio squilibrio, sparando a zero su tutti e tutti. In un’edizione che pare un flop sotto tutti i punti vista, al Grande Fratello Vip arriva anche il coming out – il secondo – da parte di uno degli inquilini.

Tutto è successo nella serata di ieri, domenica 12 Gennaio, quando l’egittologo Aristide Malnati, classe 1964, confessa dettagli della sua via privata durante una chiacchierata con Paolo Ciavarro. Il concorrente è uscito allo scoperto affermando che: con gli uomini è attratto sentimentalmente e con le donne non si spinge oltre il rapporto carnale. Una presa di coscienza che, sicuramente, nella puntata di mercoledì, sarà dissezionata in tutti i modi possibili. Altrimenti che Grande Fratello Vip sarebbe?

Non sono preso da nessuno in questo momento. Ci sono stati nuovi inizi da cui io sono fuggito. Non so per quale motivo ho fatto queste scelte. Non me lo so spiegare. Ma sono arrivato a una soluzione: i miei veri amori, le infatuazioni a livello sentimentale, le ho sempre avute con gli uomini. Il sesso solo con le donne. La grande partecipazione a livello sentimentale solo con uomini della mia età o più maturi. A livello fisico? Solo con persone più giovani. In realtà ho vissuto molti amori e infatuazioni non corrisposte che sono diventate vere ossessioni. Per questo ho interrotto diverse situazioni sul nascere.

Aristide Malnati non è nuovo al pubblico dei reality. Prima del Grande Fratello Vip ha partecipato all’edizione del 2016 de L’Isola dei famosi.