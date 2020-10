Tendenze – I Chelsea boots sono il must have di questa stagione

Gli stivali con l’estatico laterale sono la tendenza assoluta in fatto di scarpe questa stagione. Si chiamano Chelsea Boots, e sono nati in Inghilterra agli inizi dell’800; pensati per le passeggiate a cavallo degli aristocratici, hanno riscontrato un enorme successo nel mondo della musica pop-rock, dai Rolling Stones ai Beatles, fan numeri uno di questi iconici stivaletti che sono arrivati ai giorni nostri senza mai passare di moda.

L’autunno/inverno 2020 li vede in una versione nuova, pratica, ma con un design decisamente più massimalista; le suole diventano ultra-chunky, in gomma, alte e robuste per affrontare le intemperie invernali, come quelle di Bottega Veneta, un vero e proprio must have del momento, e Fendi, o dal mood sportivo secondo Burberry. Ecco quelli da avere ora!