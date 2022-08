Tevin Campbell fa coming out: “Negli anni ’90 i cantanti non potevano essere dichiaratamente gay”

< 1 min. di lettura

45enne cantante Usa, Tevin Campbell è stato un fenomeno della musica a stelle e strisce nei primi anni ’90. Quattro dischi in un decennio e successi come Can We Talk e I’m Ready, per poi eclissarsi. Ora, dopo quasi 1/4 di secolo lontano dai riflettori, Campbell ha fato ufficialmente coming out. Intervistato da People Every Day, Tevin ha pubblicamente parlato del suo essere gay in un’industria musicale un tempo fortemente omofoba.

“Non ho mai nascosto nulla di me. Non ho cercato di comportarmi in un certo modo o altro”. Ma all’epoca i cantanti, ha precisato Campbell, “semplicemente non potevano essere apertamente gay”. 4 volte candidato ai Grammy in 4 differenti edizioni, Tevin ha ricordato quando si è dichiarato con i propri genitori, senza dimenticare la propria esperienza a Broadway.

“Quando ho fatto coming out con la mia famiglia e i miei amici avevo circa 19 o 20 anni, fu tutto per me. Poi sono andato alla scoperta di me stesso. Non sapevo chi fossi. Stare con persone come me, persone LGBTQ+ che vivevano una vita normale e avevano dei partner. Non l’avevo mai visto. È stato un periodo fantastico della mia vita”.

Campbell ha poi elogiato Lil Nas X e Frank Ocean per essere riusciti ad avere successo come artisti apertamente queer. “Non era così negli anni ’90. Ma sono felice di poterlo vedere. Sono contento che stia cambiando. Ci sono molti ragazzi, soprattutto giovani neri, che hanno bisogno di essere rappresentati”. “Non viene insegnato loro ad amarsi per quello che sono”.

Tevin Campbell, che ha anche recitato in Willy, il principe di Bel-Air (1991) e Moesha (1999), ha cantato le canzoni Stand Out e Eye-To-Eye per In Viaggio Con Pippo, film Disney del 1995.

