Lil Nas X, arriva un nuovo album: “È quasi pronto”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

Candidato a ben 5 Grammy Awards, dopo averne già vinti due nel 2020 con “Old Town Road”, Lil Nas X è tornato su Twitter per annunciare l’arrivo di un nuovo album. Dopo aver pubblicato due titoli inediti con due featuring (Youngboy e Soucy Santana) e chiesto ai propri follower “quale volete per primo?“, il rapper ha così risposto a chi gli chiedeva se fosse in uscita una versione deluxe di “Montero“.

“Nah, nuovo album quasi pronto“, ha replicato a sorpresa Montero Lamar Hill, questo il suo vero nome, che la scorsa estate ha svelato di sapere di essere gay dall’età di 5 anni. Straordinaria icona queer della generazione Z, Lil Nas canterà dal vivo la notte dei Grammy, il prossimo 3 aprile, insieme a BTS, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Brandi Carlile e Brothers Osborne. Questi i primi nomi annunciati dagli organizzatori, con il rapper fiore all’occhiello al culmine di un’annata per lui semplicemente trionfale.

Esattamente 3 anni fa Lil Nas debuttava nella classifica Billboard Hot100 con “Old Town Road”, alla posizione numero 83, per poi fare la storia. La canzone è rimasta in vetta, alla numero 1 tra i singoli più venduti d’America, per 19 settimane. Mai nessun brano c’era riuscito prima. Quella che sembrava una potenziale meteora si è invece trasformata in un artista eccezionale, in grado di infrangere tetti di cristallo che sembravano indistruttibili.

In quanto rapper nero e omosessuale, Lil Nas X si è fatto portavoce di un’intera comunità, attraverso video esplicitamente e orgogliosamente queer, tanto dall’aver sdoganato persino il sesso gay in “Thats What I Want”, raccontando pubblicamente il proprio difficile percorso di accettazione con “Sun Goes Down”, tra pensieri suicidi e vergogna provata nell’essere gay.

Il rifiuto iniziale nei confronti della propria omosessualità, il denunciare il trattamento riservato agli artisti queer dall’industria musicale, il rivendicare il coraggio avuto nel fare coming out dopo aver pubblicato un solo singolo di successo. In un anno Lil Nas X ha tracciato solchi color arcobaleno che tra due settimane potrebbero meritatamente portarlo a bissare il boom ai Grammy del 2020, con la consapevolezza che il suo secondo disco di inediti è sorprendentemente già dietro l’angolo.

Nel dubbio Montero, suo primo album, ha debuttato alla posizione numero due della Billboard 200 con 126.000 copie vendute la prima settimana, mentre due singoli hanno conquistato lo scettro della Billboard Hot100, ovvero “Montero (Call Me by Your Name)“, che ha raggiunto la posizione numero 1 il 10 aprile 2021, e “Industry Baby“, che ha raggiunto la posizione numero 1 il 23 ottobre 2021. “ That’s What I Want“, altro singolo estratto, ha invece raggiunto la posizione numero numero nove il 23 febbraio 2022.

© Riproduzione Riservata