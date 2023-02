The Last Of Us, nell’ultima puntata Ellie ha incontrato per la prima volta l’amata Dina?

0:00 Ascolta l'articolo

The Last of Us continua a raccogliere consensi unanimi e ascolti straordinari, tanto negli States su HBO quanto nel resto del mondo. La sesta puntata andata in onda pochi giorni fa, “Kin” il titolo, ha fatto balzare sulla sedia non pochi fan del videogioco da cui è tratta la serie, per una singola scena di 9 secondi solo apparentemente buttata inutile.

Nell’episodio in questione il contrabbandiere Joel (interpretato da Pedro Pascal) e l’adolescente Ellie (interpretata da Bella Ramsey), arrivano in una fiorente comunità a Jackson, nel Wyoming, dove il primo ritrova suo fratello, Tommy (Gabriel Luna). Una volta in città, i nostri eroi si siedono a tavola con Tommy e sua moglie Maria, quando improvvisamente Ellie vede una ragazzina che li osserva dall’altra parte della stanza. “Cosa vuoi?”, le urla acidamente Ellie, spaventando la diretta interessata che fugge via. “Era solo curiosa“, le risponde Maria. Questa è la prima e ultima volta che vediamo la ragazzina, ma il suo maglione grigio e i capelli scuri raccolti in una lunga treccia hanno eccitato non pochi fan di The Last of Us, ipotizzando che possa essere Dina, personaggio centrale in The Last of Us 2, su Playstation, come compagna di Ellie.

Senza spoilerare troppo, in The Last of Us Ellie è adulta e sta uscendo con una donna di nome Dina. Attraverso svariati flashback apprendiamo sempre più notizie sulla loro relazione. In un momento specifico, scopriamo che Dina ha visto per la prima volta Ellie quando quest’ultima è arrivata a Jackson, mentre era impegnata a mangiare e a rubare del cibo insieme a Joel. Ora non è esattamente quel che è capitato nell’ultima puntata della serie, ma ci si avvicina enormemente. Craig Mazin e Neil Druckmann, co-creatori, avrebbero così dato forma ad un easter-egg per gli storici fan di The Last of Us, presentandoci per la prima volta l’amore futuro di Ellie. Ad interpretare la ragazzina del mistero Paolina van Kleef, 24enne canadese.

Bella Ramsey ha già confermato che la sua Ellie dichiaratamente omosessuale verrà alla luce, nel corso della prossima stagione di The Last of Us, avvisando anche gli omofobi che hanno bombardato la serie di recensioni negative dopo la messa in onda del 3° meraviglioso episodio, tutto centrato sulla storia d’amore tra Frank e Bill. “Vi dovrete abituare alle trame gay“, ha tuonato Bella. Con The Last of Us che ha appena rilanciato il concetto, almeno apparentemente, mostrandoci uno squarcio di Dina, grande amore di Ellie.

