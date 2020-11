The Night Logan Woke Up, arriva la prima serie tv di Xavier Dolan

Uscito pochi mesi fa al cinema con Matthias & Maxime, Xavier Dolan prepara lo sbarco sul piccolo schermo grazie a The Night Logan Woke Up, adattamento tv della pièce di Michel Marc Bouchard. Parola di Deadline. Per il 31enne regista, sceneggiatore e attore canadese sarà il debutto seriale, con una produzione targata Studiocanal, Canal + e Quebecor Content da 5 puntate e un via alle riprese che prenderà forma nel marzo del 2021. In onda nel 2022, The Night Logan Woke Up vedrà sul set Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon, Julianne Côté e lo stesso Dolan.

Un thriller psicologico che racconterà la storia di tre amici, Mimi, suo fratello Jules e il 17enne Logan, le cui vite vengono travolte dopo che quest’ultimo, il giorno del suo compleanno, stupra l’amica 14enne. 30 anni dopo Mimi torna nella città natale in seguito alla morte della madre, ed è qui che ritrova i suoi fratelli, facendo tornare a galla dolorosi ricordi.

Dolan ha voluto sul set gli stessi attori che hanno portato la pièce a teatro. Francoise Guyonnet, amministratore delegato di Studiocanal, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati di poter offrire ai nostri partner la primissima serie drammatica di Xavier Dolan, uno dei migliori registi moderni al mondo. Xavier Dolan racconta storie profondamente umane con una voce unica e ha la capacità di creare relazioni reali sullo schermo”.