The Sims sempre più trans-inclusive, arrivano il chest binder e le cicatrici post-chirurgiche sul torace

The Sims ha annunciato un nuovo aggiornamento trans-inclusive immediatamente applaudito dalle associazioni LGBTQI+ d’America. L’aggiornamento fa parte di una scelta precisa di Electronic Arts (EA) per diventare più inclusiva, offrendo ai giocatori più opzioni per personalizzare i vari personaggi del videogioco. Tra le ultimissime novità l’introduzione di cicatrici post-chirurgiche sul petto dopo una mastectomia bilaterale sottocutanea e il chest binder, fascia utile a comprimere il torace per appiattire il seno, così da ottenere un petto maschile.

Tutto questo fa parte di uno sforzo più ampio di Electronic Arts (EA) per diventare più inclusivo e offrire ai giocatori più opzioni di personalizzazione.

“Abbiamo così tante novità con questa versione e non vediamo l’ora di immergerci per raccontarvi tutto”, hanno sottolineato gli ideatori di The Sims. “Queste nuove risorse sono puramente visive e non aggiungono nuove funzionalità al gioco”.

All’interno della sezione “Corpo”, durante il processo “Crea un Sim”, gli utenti avranno l’opportunità di aggiungere eventuali cicatrici chirurgiche superiori ai propri Sim Ftom. Altrove, nella categoria Tops, i giocatori potranno vestire il proprio personaggio con un binder contenitivo, con vari colori a disposizione e ad uso e consumo di corpi sia maschili che femminili.

Ci sarà anche una nuova categoria di dispositivi medici all’interno nella sezione “Accessori per il corpo e il viso”, che consentirà agli utenti di aggiungere apparecchi acustici e misuratori di glucosio ai propri Sims.

Nel 2022 The Sims 4 aveva permesso ai propri giocatori di aggiungere pronomi personalizzabili per tutti i Sims, scegliendo anche i vari orientamenti sessuali. EA e Maxis hanno collaborato con It Gets Better Project e GLAAD per garantire un’inclusione totale, in modo tale che ogni nuova funzionalità fosse introdotta in modo appropriato.

