The Sims 4: con il nuovo aggiornamento si può scegliere l’orientamento sessuale

Anche il mondo dei videogiochi si fa sempre più inclusivo!

The Sims 4 aveva già annunciato di star lavorando ad un nuovo aggiornamento per scegliere i pronomi dei propri personaggi, e oggi arrivano nuove succulente novità: nella nuova estensione intitolata High School Years – in arrivo il prossimo 28 Luglio – i fan del noto videogame potranno scegliere l’orientamento sessuale dei propri sims.

Il team ha collaborato con l’associazione GLAAD per rendere il gioco più inclusivo possibile, offrendo opzioni tra attrazione romantica, sessuale, oppure decidere se stanno ancora esplorando la propria sessualità: “Man mano che il vostro Sim vive esperienze romantiche, potrebbe trovarsi in punti diversi rispetto all’inizio” spiegano i creatori. Il gioco offrirà anche la possibilità di non selezionare nessuna attrazione romantica o sessuale, includendo anche le persone asessuali o aromatiche.

Tuttavia, con il nuovo aggiornamento, l’identità di genere dei sims è ancora strettamente binaria: “Dal punto di vista della meccanica, i Sims non binari non esistono ancora in The Sims 4″ chiariscono sul sito ufficiale, specificando che nonostante i passi in avanti in termini di rappresentazione e inclusività c’è ancora “molta strada fare”: “Tra questo aggiornamento e il recente update sui pronomi, stiamo prendendo numerosi passi avanti per essere un gioco che rispetti e celebri la fluidità e tutte le sfumature della vita quotidiana“.

Il gioco ancora non offre un’opzione per i generi non binari, come specifica il team, a causa di alcuni limiti tecnici che stanno ancora definendo: “Riteniamo l’aggiornamento sulla scelta dei pronomi un notevole progresso nella rappresentazione delle identità non binarie, ma sappiamo anche che i pronomi e l’identità di genere non sono la stessa cosa.. è un percorso ancora in divenire, con ancora molti passi da fare”.

