The Temperature Of Me And You: Disney+ a lavoro sulla nuova serie queer

Nella valanga di film e serie tv queer che ci aspettano nel 2022, abbiamo un nuovo titolo in cantiere: Disney+ produrrà la nuova serie “The Temperature Of Me And You”.

La serie sarà un riadattamento dell’omonimo romanzo di Brian Zepka – uscito oltreoceano lo scorso 25 Gennaio e già considerato uno dei migliori romanzi young adult del 2022 – e vedrà alla regia il duo Foster Driver e Zoe Kent, con la sceneggiatura Alden Derck (lo stesso di Crazy Ex Girlfriend).

Descritta come “una storia sul primo amore, la scoperta di sé e una corsa per la sopravvivenza“, avrà come protagonista Dylan, un sedicenne di Philadelphia che mentre lavora presso un Dairy Queen, incontra Jordan, un ragazzo dalla temperatura corporea sotto i 110 gradi fahrenheit. L’attrazione tra i due sfida le leggi della fisica, generando un’improvvisa febbre in Dylan, tanto da portarlo a tossire delle vere e proprie fiamme. Cercando di nascondere i propri sintomi, Dylan cercherà di scoprire di più sul passato di Jordan e la cause della sua assurda condizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brian Zepka (@brianzepka)

Ancora non abbiamo una data o un cast, ma la serie è tra i progetti di punta dell’anno e non dovrebbe tardare ad arrivare.

L’autore del romanzo Brian Zepka (che segue anche un dottorato in salute pubblica presso la Johns Hopkins University) ha manifestato il suo entusiasmo sui social per il progetto, che è stato definito un (altro) passo in avanti per Disney+.

“C’è romanticismo, fantascienza, mistero, e ironia” scrive Zepka del romanzo “Ma è soprattutto la storia di un ragazzo di nome Dylan, e su come gestire ogni cambiamento della vita, sia quelli che ordinari che straordinari”.

L’unione tra avventura sci-fi e romanzo di formazione è il perfetto mix per una serie che secondo il duo Driver e Kent, ha tutte le carte in regola per conquistare il cuore di ogni spettatore: “É un intreccio che si rivolge ad un pubblico globale, attraverso la lente di un genere in continua trasformazione tra sci-fy, fantasy, e coming of age” dichiara il duo di sceneggiatori “Crediamo che ogni persona merita l’opportunità di vivere esperienze che riflettano il mondo che viviamo oggi e quello di domani”.

