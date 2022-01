Thor 4, Tessa Thompson vuole più storie d’amore LGBTQ+ nel Marvel Cinematic Universe

2 minuti di lettura

Recentemente sbarcata su Netflix con Due donne – Passing di Rebecca Hall, Tessa Thompson sarà a breve di nuovo al cinema con l’attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, 4° capitolo del franchise Marvel che vede l’attrice nei panni di Valchiria. Personaggio dichiaratamente bisessuale nei fumetti, in sala ha fino ad oggi taciuto il proprio orientamento sessuale, con un coming out più volte annunciato dalla stessa Tessa.

Intervistata da The Wrap, Thompson ha ribadito l’urgenza di un Universo Marvel ancora più inclusivo, dopo la storica svolta dettata da Phastos con Eternals. “Parliamo così tanto di rappresentazione e ovviamente, in termini di comunità LGBTQIA, c’è ancora così tanto lavoro da fare“, ha precisato Tessa. “Ma se guardi i fumetti ci sono così tanti personaggi queer! È difficile perché Taika Waititi e io avremmo voluto andare oltre, ma nel contesto dei film, non c’è tanto che possiamo fare”. “Purtroppo, non c’è molto tempo investito in storie d’amore nei film Marvel in generale“, ha precisato Thompson, se non fosse che liaison ‘eterosessuali’ hanno sempre avuto ampio spazio nei film Marvel.

Basti pensare a Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow in Iron Man, Chris Hemsworth e Natalie Portman in Hulk, Chris Pine e Hayley Atwell in Captain America, Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams in Doctor Strange, Paul Rudd ed Evangeline Lilly in Ant-Man, Tom Holland e Zendaya in Spider-Man, Richard Madden e Gemma Chan in Eternals.

Ma Tessa è convinta che tutto stia per cambiare. “Penso che sarà un po’ diverso nel nuovo Thor, il che è eccitante”. “E interpretare un personaggio che storicamente non è stato scritto per qualcuno che mi assomiglia, è stato assai elettrizzante“. Sappiamo che Valchiria “cercherà la sua regina” nel prossimo Thor: Love and Thunder, ma non sappiamo ancora chi sarà l’amata. Ad oggi sappiamo che Natalie Portman tornerà nei panni di Jane Foster, mentre Karen Gillan sarà Nebula e Jamie Alexander interpreterà Sif. C’è anche il rumor che Valchiria possa apparire nel prossimo film The Marvels, sequel di Captain Marvel del 2019. Thor: Love and Thunder uscirà l’8 luglio di quest’anno e The Marvels debutterà il 7 febbraio 2023.

Un mese fa anche Kit Harington, volto di Eternals, si è domandato come mai la Marvel sia stata così lenta nell’includere personaggi LGBTQ+ all’interno delle proprie pellicole.

