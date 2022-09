Tiziano Ferro: “Non farò passaporto italiano ai miei figli, l’Italia esclude mio marito Victor”

3 min. di lettura

Tiziano Ferro non farà per ora il passaporto italiano ai suoi figli, perché sul documento i due bambini non vedrebbero riconosciuto Victor, marito di Tiziano, come padre.

In un’intervista a Rolling Stones, il cantautore ha spiegato:

“Voto, ho sempre votato, anche cose discretamente diverse. Solo che sento, da artista, di non dovermi schierare. Salvo che sui diritti, perché sono è una questione civile, non di partito (Tiziano Ferro si schierò a favore del Ddl Zan ndr). Oggi, se voglio far entrare i miei figli in Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante. Al di là dell’essere d’accordo o meno, della morale, di un senso di colpa costruito a tavolino, ho sempre pensato che i miei diritti non tolgono nulla a quelli degli altri. Quando poi questa cosa prende una faccia, che è quella dei tuoi bimbi, è allora che ti ferisce. Per questo non gli ho ancora fatto il passaporto italiano anche se ne hanno diritto, forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che se vengo in tour Victor (suo marito, nda) può prendersi cura di loro… È una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire”.

Lo scorso Febbraio Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen, 3 anni dopo aver annunciato le nozze, sono diventati papà di Margherita e Andres. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo – aveva commentato Tiziano all’annuncio della paternità sua e di Victor -La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo“.

Su Instagram la star italiana aveva scritto: “Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra“.

Impegnato nel lancio del nuovo singolo “La vita è splendida”, che uscirà domani e che anticipa il nuovo album previsto per l’11 Novembre, nell’intervista rilasciata a Mattia Carzaniga Tiziano ha parlato moltissimo di musica e di se stesso:

“C’è un senso di autoconservazione in me che non muore mai, lo vedi? Non mi fermo mai, mi concedo un po’ di più anche quando è difficile. Io voglio che la mia vita sia la versione migliore della vita che posso avere“.

A proposito della genitorialità, Ferro aveva spiegato lo scorso Febbraio che lui e Victor vogliono custodire la vita dei propri figli: “Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile.”

Nell’intervista Tiziano ha parlato anche della scomparsa di Raffaella Carrà: “Sono offeso con te perché non me l’hai detto, che te ne stavi andando”, ha spiegato il cantautore “Mi sono incazzato, ma era solo dolore. Raffaella anche con la morte ci ha dato una lezione: in un mondo in cui tutti capitalizzano su qualunque cosa – la vita, la morte, i bambini – lei è sparita, se n’è andata come una diva, senza entrare in quel girone infernale che è la comunicazione oggi“.

Quando lui e suo marito erano diventati genitori, Tiziano aveva così commentato la propria emozione e il senso di responsabilità di diventare genitori. “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri – scrisse la postar su Instagram – Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione“.

E a proposito del tour del 2023, Tiziano – a causa della pandemia – aveva cancellato molte date, concedendo il diritto di rimborso. Ma sono stati pochi quelli che lo hanno chiesto.

“Mi ritrovo con 330mila biglietti già venduti quando manca ancora un anno: quella è la cosa che mi dà una forza pazzesca. Ora sto a casa, provo le canzoni con le basi e piazzo i bambini davanti a me: state lì così imparate le canzoni di papà e sentite un po’ di italiano. E loro ascoltano: calcolando che sono l’unico a parlare italiano in casa, mi sembra che lo capiscano bene. Il che mi rende orgoglioso per due motivi. Il primo: perché così lo imparano. Il secondo: allora vuol dire che mi stanno a sentire”.

