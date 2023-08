“Abbiamo vinto già”: l’ultimo singolo di Tiziano Ferro con J-Ax è un inno alla resilienza

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Pochi giorni al lancio ufficiale del nuovo singolo di Tiziano Ferro in collaborazione con J-Ax. “Abbiamo vinto già” – scritto da Tiziano Ferro, Manuel Rocchi e J-Ax e prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini – sarà disponibile in tutti gli store digitali e in radio a partire da questo venerdì, 1 settembre.

Un brano che vuol’essere un inno alla resilienza, tema che sembra particolarmente pertinente data la recente storia personale di Tiziano Ferro.

Un anno di sfide e successi

Ferro ha dedicato il suo ultimo singolo a coloro che “vivono a testa bassa, consapevoli delle proprie fragilità“, celebrando i propri difetti come “segni distintivi” che rendono ciascuno di noi unico e splendido.

In particolare, quest’anno è stato per Ferro un periodo di grandi soddisfazioni ma anche di difficili battaglie personali.

Da una parte, il recente annuncio dell’imminente pubblicazione del suo primo romanzo “La Felicità al Principio”, previsto per il 3 ottobre – e una stagione live di successo in cui si è esibito nei principali stati italiani davanti a un pubblico di oltre 570.000 persone.

Dall’altra, i problemi di salute: un nodulo alle corde vocali che richiederà un intervento chirurgico. Travolgente il sostegno dei fan e di altre celebrità sui social, perché per molti Tiziano Ferro non è solo un cantante, ma un’icona impegnata in diverse battaglie per i diritti sociali.

Proprio quest’estate, l’artista è stato protagonista di controversia politica riguardante il patrocinio al Lazio Pride. Nonostante le polemiche, Ferro ha scelto di restare fedele ai suoi valori, come sottolineato in un’intervista al comitato organizzatore del Pride.

Una collaborazione inaspettata

A fare da contraltare a Tiziano Ferro c’è J-Ax, un artista che ha sempre saputo reinventarsi, mantenendo una costante presenza di alto livello nel panorama musicale italiano. Anche lui è fresco di successi, grazie alla recente reunion con gli Articolo 31 e al conseguente tour estivo.

Il singolo “Abbiamo Vinto Già” promette di essere non solo un successo musicale ma anche un’opera a deux con un forte messaggio.

© Riproduzione Riservata