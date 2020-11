Tiziano Ferro e il sogno paternità: “un desiderio forte che il lockdown ha messa momentaneamente in pausa”

Tiziano Ferro troneggia sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, domani in edicola, a pochi giorni dall’arrivo su Amazon Prime Video di Ferro, documentario sulla sua vita.

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale il cantante di Latina ha ribadito la volontà di diventare padre. Un desiderio solo al momento accantonato, causa pandemia.

“Un figlio? Non nascondo che è un’idea che c’è, un desiderio forte. Ma il lockdown l’ha messa momentaneamente in pausa”.

Sposo di Victor Allen, Tiziano ha deciso anche di non cambiare casa e di non fare nessun trasloco, a Los Angeles, sempre causa Covid-19, per un Ferro che ogni giorno regala manicaretti da urlo all’amato. Pollo ai carciofi, pesce spada panato alla siciliana, tortellini in brodo e torta “sbrisolona”, nella versione classica con frutta secca o con la Nutella. Questi i piatti forti del cantante, da pochi giorni tornato in radio con E Ti vengo a Cercare, cover di Franco Battiato.

Ferro, documentario Amazon Original in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi dal 6 novembre prossimo, è un viaggio intenso e potente nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Nel doc, come anticipato settimane fa, Tiziano parla anche del proprio complicato passato da alcolista.