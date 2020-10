Tiziano Ferro confessa: “Ero un alcolista e volevo morire”

È una sorpresa la lettera che Tiziano Ferro ha scritto e pubblicato su 7, il magazine del giovedì del Corriere della Sera. Il cantante di Latina ha infatti raccontato il periodo dell’alcolismo, un momento tragico, infelice, dove l’unico desiderio era quello di morire.

Questa parte della sua vita sarà raccontata in modo più approfondito nel documentario intitolato “Ferro“, che sarà su Prime Video dal 6 novembre.

La lettera di Tiziano Ferro sull’alcolismo

Dolore e tristezza. Questi i due demoni con cui Tiziano Ferro doveva combattere. E dalla prima bevuta con la sua band, il cantante non ha più smesso. Si abbandonava all’alcol per non pensare ai problemi quotidiani, ma più andava avanti, più volevo solo che la sua vita finisse, del tutto.

Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista. L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti. […] Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore.

Un disagio partito dall’infanzia, spiega ancora il cantante. Bullizzato da piccolo, timido e grassottello, ha scoperto nella musica un modo per farsi valere e che lo faceva star bene.

Nel suo dolore, ha trovato la forza di aiutare gli altri

Lo vediamo nelle sue canzoni, tanto personali quanto capaci di dare forza e speranza anche agli altri. Tiziano Ferro ha sfruttato quel dolore per dare una mano a chi sta peggio.

Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e i dovere morale di poter aiutare qualcun altro. […] La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni.

E anche per questo motivo, “Ferro” gli appare un po’ come un testamento di quello che è stato, ma anche un modo per raccontare a tutti chi è veramente Tiziano Ferro.

Accetto Miracoli, il nuovo album

Lo stesso giorno dell’uscita del documentario, il 6 novembre, uscirà anche l’album “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri“.

In questo particolare album, non ci sono canzoni inedite, bensì una reinterpretazione di 13 brani di diversi autori italiani che nel corso degli anni sono stati fonte di ispirazione per lo stesso Tiziano.