Tommy Dorfman di Tredici divorzia da Peter Zurkuhlen

Dopo 5 anni di matrimomio e 16 d’amore, Tommy Dorfman di Tredici e Peter Zurkuhlen hanno presentato le carte per il divorzio, come riportato da TMZ. È stato Zurkuhlen ad apparire in un’aula di tribunale della zona di Los Angeles, per chiedere la separazione da Tommy. I due si erano fidanzati nel 2015 dopo essersi conosciuti nel 2005 tramite un amico in comune, per poi sposarsi ufficialmente nel 2016 con una cerimonia a Portland, nel Maine.

Dorfman, volto della serie Netflix Tredici, ha fatto coming out nel 2021 come donna transgender, nel corso di un’intervista con Time. Zurkuhlen all’epoca aveva mostrato il proprio sostegno a Tommy, elogiandola per il suo coraggio. Ma già l’anno scorso l’attrice aveva specificato come il rapporto con l’amato sarebbe immancabilmente cambiato, passando dall’essere romantico a puramente amichevole.

“La transizione è stata liberatoria e chiarificatrice. Da un anno ormai, in privato, mi identifico e vivo come una donna, una donna trans“, aveva confessato Tommy a Time. “Considero quella di oggi come una reintroduzione di me come donna, dopo aver fatto una transizione medica. Il coming out è sempre visto come una grande rivelazione, ma non lo è mai stato per me. Oggi si parla di chiarezza: sono una donna trans. I miei pronomi sono she/her. Il mio nome è Tommy“. “Il tipo di relazione romantica che cerco è ora diverso“, specificò.

“Tanto amore“, scrisse all’epoca sui social Peter Zurkuhlen, 33enne fondatore e CEO di ChipChop. “Sei bellissima e sei completamente te stessa. Orgoglioso di te, T.” Dorfman, che ha interpretato dal 2017 al 2020 il personaggio di Ryan Shaver in Tredici, non ha ancora rilasciato una dichiarazione pubblica sul divorzio ora diventato realtà.

