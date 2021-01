Trans in Trumpland, primo trailer dalla docuserie sull’essere trans nell’America di Trump

2 minuti di lettura

Donald Trump ha finalmente abbandonato la Casa Bianca, dopo 4 anni da incubo e una della amministrazioni più omotransfobiche di sempre. Anni in cui il tycoon ha letteralmente dichiarato guerra alla comunità transgender a stelle e strisce.

In tal senso, Topic ha pubblicato on line il primo trailer di Trans in Trumpland, docuserie sull’essere transgender nell’America di Donald Trump. A dirigere il progetto Tony Zosherafatain, che ha dichiarato al Daily Beast: “Le azioni di Trump mi hanno fatto sentire invisibile, minacciato e insicuro sul futuro. Quindi, ho pensato, ‘OK, ho bisogno di farlo. Devo combinare la mia identità trans, la mia identità iraniano-americana e la mia paura e tradurla in un progetto filmico, per aiutare a raccontare le nostre storie“.

Trans in Trumpland si concentrerà sulle vite di quattro persone trans, negli Stati del North Carolina, Texas, Mississippi e Idaho. Alcune delle storie presentate dal trailer includono una donna trans detenuta in un centro di detenzione ICE per soli uomini, un veterano trans dell’esercito che ha dovuto gestire il divieto militare imposto dal presidente e un giovane trans di 13 anni colpito attivamente dal divieto di utilizzare i bagni che non contemplano l’identità di genere. Uno degli intervistati dice, “questa amministrazione ha di nuovo rego giusto l’odio nei confronti degli altri. Ha influenzato il modo in cui le persone vengono trattate“. In una commovente scena del trailer vediamo Tony mostrare alcune vecchie foto di sè, prima che facesse la transizione, ad un adolescente trans, sottolineando come “non importa quello che il presidente dice di te, tu esisti. E tu sei umano. Se hai il sostegno dei tuoi amici, hai il sostegno della tua famiglia, niente può fermarti. Nessuno può fermarti“.

Il 2020 è stato l’anno dei record per quanto riguarda la transfobia negli Usa, con 44 persone uccise. Mai si era arrivati ad una simile cifra. La nuova amministrazione Biden, appena insediatasi, revocherà a breve il divieto militare imposto da Trump alle persone transgender. Trans in Trumpland arriverà su Topic il 25 febbraio, come documentario d’archivio di un’amministrazione che ci auguriamo non possa mai ripetersi.