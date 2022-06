Trevor: Il Musical queer arriva su Disney+ per celebrare il Pride Month

2 min. di lettura

Per celebrare ulteriormente il Pride Month, Disney+ va oltre la sezione ad hoc già in streaming e porta anche in Italia Trevor: Il Musical, versione filmata della produzione teatrale di Off-Broadway con protagonista assoluto un tredicenne, vera forza della natura e con una fervida immaginazione.

Mentre affronta l’adolescenza nel 1981, Trevor lotta per trovare la propria identità e determinare il proprio posto in un mondo difficile. Quando un incidente imbarazzante a scuola lo porta improvvisamente sotto gli occhi di tutti, Trevor deve trovare il coraggio di tracciare la propria strada. Storia profondamente commovente e divertente sulla scoperta di sé e sul potere dell’accettazione, Trevor: Il Musical parla di come vivere la propria vita al meglio con tanta passione e un tocco di stile.

Il musical è basato sul cortometraggio Trevor, vincitore di un premio Oscar nel 1995, che ha ispirato la fondazione dell’organizzazione no-profit The Trevor Project per la prevenzione del suicidio giovanile LGBTQ. Trevor: Il Musical debutterà venerdì 24 giugno in streaming su Disney+.

Il tredicenne Holden William Hagelberger interpreta il protagonista “Trevor”, con al suo fianco Mark Aguirre, Aaron Alcaraz, Ava Briglia, Sammy Dell, Tyler Joseph Gay, Ellie Kim, Colin Konstanty, Brigg Liberman, Diego Lucano, Alyssa Emily Marvin, Isabel Medina, Echo Deva Picone, Dan Rosales, Aryan Simhadri, Yasmeen Sulieman, Sally Wilfert, Aeriel Williams e Jarrod Zimmerman.

Trevor: Il Musical presenta libretto e testi di Dan Collins (“Southern Comfort”) e musiche di Julianne Wick Davis (“Southern Comfort”). La regia è di Marc Bruni (“Beautiful: The Carole King Musical”) e le coreografie di Josh Prince (“Beautiful: The Carole King Musical”). La versione filmata del musical è stata diretta da Robin Mishkin Abrams.

The Trevor Project è l’organizzazione più grande del mondo per la prevenzione al suicidio e per interventi di crisi per giovani LGBTQ. L’organizzazione lavora negli Stati Uniti per salvare giovani vite offrendo supporto attraverso programmi gratuiti e confidenziali di prevenzione al suicidio e interventi di crisi sulle piattaforme più utilizzate dai giovani: aiuto telefonico 24/7, messaggi e chat visitando il sito ufficiale. L’organizzazione gestisce anche TrevorSpace, il più grande social network sicuro per giovani LGBTQ e porta avanti programmi innovativi di educazione, ricerca e patrocinio.

