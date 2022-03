Tutte vogliono essere Madonna, audizioni ‘estenuanti’ per il biopic della popstar. La shortlist

3 minuti di lettura

L’Hollywood Reporter ha fatto un primo punto sul casting più chiacchierato di Hollywood. Quello dedicato al biopic su Madonna, diretto e co-sceneggiato dalla stessa Madonna. Ma chi interpreterà mrs. Ciccone?

La direttrice del casting Carmen Cuba è ancora alla ricerca del volto perfetto, che sappia recitare, ballare, cantare. Julia Garner, vincitrice di un Emmy grazie ad Ozark, e la candidata agli Oscar Florence Pugh sono tra i nomi ancora in corsa, insieme alla star di Euphoria Alexa Demie, ad Odessa Young (Mothering Sunday) e alla nuova arrivata Emma Laird. Tra le provinate anche Bebe Rexh, Sydney Sweeney di Euphoria e Sky Ferreira, ex modella prestata al canto e alla recitazione.

Per quanto riguarda l’effettivo processo di audizione, è stato definito “estenuante” da una fonte interna. Le candidate sono chiamate a svolgere intense sessioni di coreografia, a volte fino a 11 ore al giorno, prima insieme al coreografo di Madonna e a seguire con Madonna stessa. Poi ci sono i richiami, che consistono in letture con Madonna, oltre a audizioni di canto con la superstar. “Devi essere in grado di fare tutto“, ha rivelato un insider. Il film, che dovrebbe concludersi con lo storico Blonde Ambition Tour del 1990, chiederà necessariamente lunghe sequenze di ballo e canto, il che significa che una volta terminato il processo di audizioni, la pellicola rimarrà in pre-produzione per altri mesi, causa intenso e doveroso allenamento prima del ciak d’inizio.

Madonna è al lavoro su questo film da due anni. Persa per strada Diablo Cody, sceneggiatrice premio Oscar per Juno, si è affidata ad Erin Cressida Wilson, autrice di “The Girl on the Train” e della serie “Vinyl”, con Amy Pascal alla produzione. La pellicola racconterà l’ascesa di Madonna, dal suo arrivo a New York con pochi dollari in tasca alla conquista della corona del pop.

I biopic musicali coinvolgono spesso i diretti interessati, o i parenti più prossimi. Elton John è stato produttore esecutivo di Rocketman, con suo marito David Furnish che ha prodotto il film attraverso la loro Rocket Pictures, così come i Queen hanno prodotto Bohemian Rhapsody, mentre l’imminente biopic su Bob Marley della Paramount vede i figli e la moglie del defunto cantante a bordo in cabina produttiva. Ma il coinvolgimento di Madonna – autrice del soggetto, co-sceneggiatrice e regista – è a dir poco inedito.

“Il motivo per cui lo sto facendo è perché un sacco di persone hanno cercato di scrivere film su di me, ma sono sempre uomini”, ha confessato Madonna lo scorso ottobre al The Tonight Show con Jimmy Fallon. La RatPac di Brett Ratner e Michael De Luca era stata infatti precedentemente incaricata di produrre un biopic sulla cantante per la Universal, poi saltato.

Per Madonna sarà il 3° film da regista, 11 anni dopo W.E. – Edward e Wallis e 14 anni dopo Sacro e profano. Il film più importante, il suo probabile testamento cinematografico, dovendo raccontare la propria esistenza.

