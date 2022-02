Tutto quello che sappiamo sul film di Madonna

3 minuti di lettura

Se n’è parlato allo sfinimento, ma il film su Madonna sta lentamente diventando realtà.

“Le audizioni per il mio film sono un’esperienza surreale” ha scritto la papessa del pop, in un post su Instagram che, tra un provino e l’altro, la vede scatenarsi sulle note del suo celebre brano Burning Up: “Intanto mi diverto a ballare i classici“.

Per quanto ancora semi-top secret, nell’arco degli ultimi anni la signora Ciccone ha seminato informazioni a destra e manca sull’attesissimo progetto, tra speculazioni e papabili verità. In attesa del grande momento, quanto sappiamo di (più o meno) certo fino ad ora?

Prima di tutto non chiamiamolo biopic, perché la regina del pop ci tiene a sottolineare che è “un’autobiografia visiva” della sua vita.

Il film non ha ancora un nome, ma sono iniziati a circolare dei possibili titoli tra cui Material Girl, This Is What Feels for a Girl, Ray of Light, o Music. Il più chiacchierato sembrerebbe essere Little Sparrow, risalente ad una foto pubblicata dalla stessa popstar su Instagram, con in mano la sceneggiatura del film e lo stesso identico titolo.

“Il film ripercorrerà il mio incredibile viaggio come artista, musicista, ballerina, ma soprattutto come essere umano che cerca di trovare la sua strada nel mondo ” ha dichiarato Madonna nel 2020. Durante una diretta IG, ha spiegato che il film ripercorrerà anche i gloriosi anni Ottanta, nella Lower East Side di Manhattan, che la cantante definisce “il periodo più bello e devastante della sua vita“, citando artisti come Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Baquiat e Martin Burgoyne e il forte impatto che hanno avuto sulla sua formazione. Un processo che lei stessa definisce “arduo e terapeutico”.

Madonna ci ha tenuto a ribadire più volte che sarà regista, produttrice, e co-sceneggiatrice principale del lungometraggio.

Dexter Fletcher, regista del biopic su Elton John Rocketman, si era proposto più che interessato ad affiancarla: “Se dovessi scegliere un’altra icona, sarebbe lei. Ha vissuto una straordinaria vita” ha dichiarato al magazine Gay News nel 2019.

Alla scrittura la prima candidata ufficiale è stata Diablo Cody, regista candidata agli Oscar nel 2008 per Juno e autrice di cult come Jennifer’s Body. Nel 2021 è giunta la notizia che Cody ha abbandonato il progetto in seguito ad alcune incomprensioni con la popstar. Altre fonti dichiarano sia un’esagerazione, e che Cody ha completato il suo lavoro ed è tornata a dedicarsi su altri progetti.

A giugno 2021 Madonna ha caricato una foto con la sceneggiatrice Erin Wilson, definendola la sua “nuova stronza preferita” – affiancato dall’hashtag #screenplay – lasciando intuire che Wilson potrebbe essere la nuova co-scrittrice ufficiale del film.

Quel che è certo è che lo script è quasi completo.

Ma la domanda che tutt* si stanno chiedendo è: chi interpreterà Madonna?

Madonna ha dichiarato che l’attrice Florence Pugh è in pole-position (“É in cima alla lista, se avrà piacere a lavorare con me” dichiarò all’epoca). Stando ad alcuni insider, l’altra papabilissima candidata sarebbe Julia Garner, definita una scelta perfetta per interpretare la Madonna dei primissimi anni.

L’ultima proposta sarebbe l’attrice Julia Fox (anche presunta nuova fidanzata di Kanye West, caro amico della cantante). Madonna ha pubblicato un recente scatto insieme all’attrice, scrivendo “A cena con Julia per parlare del mio film“.

Ancora speculazioni, alcune più probabili di altre. L’unica sicurezza è che la signora Ciccone sta monitorando il progetto da cima a fondo, e avrà sempre l’ultima parola: “Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque altro cerca di farlo è un ciarlatano e uno sciocco. Nessuno sa quello che ho visto io.”

