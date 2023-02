Twitter, da quando Elon Musk l’ha comprato è boom omotransfobia

0:00 Ascolta l'articolo

Twitter fatica a proteggere le organizzazioni LGBTQI+ le persone LGBTQIì dalla violenza e dagli abusi online. A riportarlo è un nuovo sondaggio firmato Amnesty International USA (AIUSA), GLAAD e Human Rights Campaign (HRC).

Il sondaggio ha coinvolto 11 organizzazioni LGBTQI+ e nove attivisti LGBTQI+, le une e le altre nel 70 per cento dei casi con oltre 10.000 follower. Tutte le persone intervistate si sono imbattute in tweet contenenti odio e violenza. Il 60 per cento ha riscontrato un aumento dal momento in cui Elon Musk ha acquistato il social, lo scorso ottobre, a cui è seguito il licenziamento centinaia di dipendenti, compreso il Team globale diritti umani. Nove persone hanno provato a fare una segnalazione a Twitter, che in otto casi non ha preso alcuna iniziativa per cancellare i contenuti. L’88% delle segnalazioni.

Nel 60 per cento dei casi, dopo essere state oggetto di contenuti violenti e di odio, le persone intervistate hanno iniziato a usare Twitter meno frequentemente, a condividere un minor numero di informazioni sul loro lavoro e a limitare le interazioni. Il 65 per cento di tutti gli intervistati ha dichiarato che su Twitter ci sono più discorsi d’odio e violenti rispetto ad altre piattaforme.

L’obiettivo del sondaggio era quello di scattare un’istantanea dell’ambiente in cui devono navigare le organizzazioni e gli attivisti LGBTQ+, proprio sulla scia dei cambiamenti significativi che hanno coinvolto Twitter.

“Twitter deve fare di più per proteggere gli attivisti e le organizzazioni LGBTQ+ sulla piattaforma. Twitter si considera una “piazza cittadina digitale comune”, eppure è una piazza cittadina in cui le voci LGBTQ + vengono troppo spesso messe a tacere da continui discorsi di odio e dalle molestie. Secondo i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, tutte le aziende hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani: è a dir poco deludente sentire che il problema dei discorsi di odio su Twitter non faccia altro che peggiorare“, ha affermato Michael Kleinman, Senior Director of Technology and Human Rights di Amnesty International USA.

“GLAAD è profondamente preoccupata per la sicurezza delle persone LGBTQ+ e di tutte le persone emarginate su Twitter. L’indice di sicurezza dei social media di GLAAD, pubblicato a luglio, ha assegnato a Twitter un punteggio di 48 su un massimo di 100, Twitter è un luogo non sicuro per le persone LGBTQ+. Disinformazione e contenuti che incitano all’odio hanno conseguenze nel mondo reale e danneggiano irrevocabilmente la nostra comunità, punto. Tutti i nostri leader aziendali, governativi e comunitari hanno la responsabilità di facilitare l’istruzione, i fatti e la verità e di togliere potere a coloro che lavorano attivamente contro quei principi di democrazia “, ha affermato un portavoce di GLAAD.

“L’enorme importanza dei social media nelle nostre vite significa che piattaforme come Twitter hanno l’obbligo di fornire uno spazio libero da retorica violenta e molestie, un obbligo che hanno a lungo ignorato“, ha affermato Kelley Robinson, presidente di The Human Rights Campaign. “Sappiamo da ricerche indipendenti che le molestie online sono direttamente collegate all’odio offline. E abbiamo visto più e più volte che autorizzare l’odio on line porti a conseguenze nel mondo reale. Ancora una volta, esortiamo Twitter a fare la cosa giusta fornendo una piattaforma libera dall’odio“.

