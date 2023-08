Un Professore 2, riprese concluse. Stagione meno “frenata” su temi come omosessualità e bisessualità

0:00 Ascolta l'articolo

Sono ufficialmente finite le riprese di Un Professore 2, attesissima nuova stagione della serie Rai, adattamento della serie catalana Merlì, diretta da Alessandro Casale con Sandro Petraglia, Fidel Signorile, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni sceneggiatori. A darne notizia il suo indiscusso protagonista, Alessandro Gassman, via social.

“Oggi ho terminato le riprese della Seconda stagione di Un Professore 2“, ha cinguettato Gassman. “Un lavoro lungo, intenso, ma bellissimo e che mi emoziona. Grazie di cuore a tutta la troupe, a tutti gli attori e attrici! Ci vediamo dal 16 Novembre su Rai Uno”.

Una nuova stagione, ha svelato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che sarà meno “frenata” sui temi della sessualità tra i ragazzi protagonisti, dell’omosessualità e della bisessualità.

Parole che hanno fatto impazzire i fan della serie, rimasti colpiti nel corso della prima stagione dalla storia d’amore apparentemente impossibile tra i compagni di scuola Simone Balestra, interpretato da Nicolas Maupas, e Manuel Ferro, interpretato da Gavino (presto in sala con Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek). Quest’ultimo si professa infatti eterosessuale, per poi cedere ad un timido bacio nel corso di una delle puntate finali andate in onda nel 2021. Che Manuel possa abbracciare la propria bisessualità nel corso di questa nuova stagione, trasformando l’amicizia con Simone in qualcosa di più profondo, fisico ed emotivo?

Tra le novità di questa stagione 2 Domenico Cuomo, 19enne di Gragnano diventato famoso grazie al personaggio di Cardiotrap in Mare Fuori. Il cuore pulsante della serie rimane chiaramente il liceo Leonardo Da Vinci, con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita) dove Dante (Alessandro Gassman), con il solito piglio anticonformista e geniale, utilizza la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante. Nell’allegro caos della classe, all’appello rispondono i ragazzi che conosciamo – Luna, Matteo, Laura – ma anche volti nuovi: Nina, una ragazza di origini slave che nasconde una vita complicata; Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa, più interessato al pallone che allo studio; Viola, una ragazza con disabilità dal carattere impossibile; infine, Mimmo, ex studente di Dante finito in carcere minorile. Dante è riuscito a farlo affidare in semilibertà proprio alla biblioteca della Leonardo Da Vinci e sarà un nuovo amico per Simone.

Se i problemi e le avventure dei ragazzi sono tanti e avvincenti, quelli di Dante non sono da meno, specie nella vita privata. La relazione tra il professore e Anita procede a gonfie vele, per la gioia di Simone e Manuel, e da poco sono andati a vivere tutti insieme nella grande villa alle porte di Roma. Ma questo raggiunto equilibrio è ben presto spezzato da una serie di avvenimenti che li costringeranno a nuove domande sui reciproci sentimenti. L’ex moglie di Dante, Floriana, decide di tornare a Roma e ristabilirsi alla villa, costringendo Dante a una scomoda convivenza a tre con Anita; ma anche per Anita le cose si complicano: dovrà vedersela con l’arrivo di Nicola, manager carismatico e affascinante che – oltre a essere il padre di Viola – si scopre essere anche il padre biologico di Manuel. Come se non bastasse, Dante si ritrova a fare i conti con una drammatica novità, che mette in crisi tutte le sue certezze.

Una sinossi ufficiale che al momento evita spoiler sulla coppia Simone/Manuel, in qualche modo svelati dalla stessa direttrice di Rai Fiction. Dal prossimo 19 novembre basta illazioni, perché si comincerà a fare sul serio.

