Uomini e Donne, Andrea Nicole e il coming out in famiglia: “I miei genitori non mi capivano” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

In poco più di un mese Andrea Nicole Conte è diventata la tronista di punta della nuova stagione di Uomini e Donne. Prima storica tronista transgender del programma Mediaset, Andrea Nicole si è sbottonata nel corso di una nuova esterna con Ciprian, parlando per la prima volta della sua famiglia.

“Il momento più difficile del mio percorso? Quando mi sono resa conto che i miei genitori non mi capivano“, ha confessato Andrea. “Purtroppo ho avuto paura della mia famiglia per un tot di tempo, quindi non mi andava di aprirmi subito con loro. Ho cercato prima un equilibro in me, poi quando sono stata pronta ho scritto una lettera a mamma, ma avevo paura a dargliela”. “Perché c’è anche quella parte di autoaccettazione, che nel mio caso è stata brevissima. Una volta trovato il nome di quello che mi turbava mi sono detta “meno male, se no ero pazza e basta”.

Confessioni che hanno sciolto Andrea e Ciprian, con un primo, lungo e romantico bacio al cospetto delle telecamere del programma. I due si erano già baciati a inizio ottobre, ma a telecamere spente. Ora le ‘titubanze’ della tronista sono state archiviate, come sottolineato in trasmissione: “Rivedendo l’esterna, mi è piaciuta“, ha confessato Andrea, sorpresa da Ciprian e dal suo essersi aperto a lei, parlandole di suo padre.