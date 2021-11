Uomini e Donne, Andrea Nicole: “I miei genitori mi mandarono in terapia”

2 minuti di lettura

L’edizione 2021/2022 di Uomini e donne verrà ricordata per Andrea Nicole, prima storica tronista transgender del programma. La 29enne milanese ha conquistato il pubblico di Canale 5, diventando spesso trending topic su Twitter. Dopo aver parlato della propria transizione nel corso della trasmissione, Andrea ha raccontato nuove verità sul suo percorso dalle pagine di DiPiù.

Dopo la terza media Nicole ha iniziato a documentarsi, perché da sempre consapevole di essere donna, scrivendo a sua madre, facendo coming out. “Non hanno approvato. O meglio, mi hanno detto: ‘Vai sei mesi in terapia, verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio’”, reagirono i suoi genitori, con Andrea costretta a vedere uno psicologo. Ma fu proprio quest’ultimo ad aiutarla in modo probabilmente decisivo, chiarendo ai suoi genitori quale fosse l’unica realtà: “Vostro figlio è una donna, sì, una femmina. Il problema non ce l’ha lei, il problema ce lo avete voi che non riuscite ad accettarlo”. Una volta diventata maggiorenne, Andrea ha iniziato il processo di transizione. “Era arrivata l’ora X e tutto, davvero tutto, è cambiato”.

11 anni dopo, Andrea è oggi completamente sostenuta dai propri genitori, che hanno capito con il tempo quanto non avessero compreso il grido d’aiuto di loro figlia, in passato vicina anche al suicidio. Vittima dei bulli alle medie, Andrea non ha mai abbassato la testa. “Non mi sentivo problematico, per il semplice fatto che io mi sono sempre sentito donna“. La scorsa settimana Ciprian, che da mesi corteggia Andrea, ha confessato nel corso di Uomini e Donne di amarla: “Tu non mi piaci e basta, io sono innamorato di te. Te lo sto dicendo adesso perché sento che ti sto perdendo“. A contendersi la scelta finale di Andrea sono Ciprian e Alessandro.