Uomini e Donne, Andrea Nicole confessa: “In passato ho pensato al suicidio”

Il trono più interessante, amato e chiacchierato della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è sicuramente quello di Andrea Nicole, prima tronista transgender della storia del programma di Canale 5. Da settimane divisa tra i corteggiatori Ciprian e Alessandro, Andrea si è concessa un tuffo nel proprio passato, ricordando le difficoltà vissute in prima persona dopo aver fatto coming out in famiglia.

“Sono stata forte, non ho avuto scelta. E sono stata il più grande dolore dei miei genitori. Non lo sono più, ma lo sono stata. Ora sono felici come sono felice io”, ha rivelato Andrea nel corso di un’esterna con Ciprian. “Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere”. “Mi dispiace che mia mamma lo scoprirà così”.

Parole che hanno suscitato la reazione dei due corteggiatori. Ciprian l’ha subito abbracciata, mentre Alessandro le ha dedicato (Everything I Do) I Do It For You di Bryan Adams. Gianni Sperti, opinionista del programma, si è invece complimentato con Andrea. “È sempre un piacere ascoltarla, ogni volta che parli arricchisci tutti“. A fine ottobre Andrea aveva mostrato la foto prima della transizione, ricordando le difficoltà vissute dai genitori dinanzi al suo coming out.