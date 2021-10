Andrea Nicole mostra a Uomini e Donne la foto prima della transizione

2 minuti di lettura

Andrea Nicole ha condiviso la propria storia di transizione con il pubblico di Canale 5 e di Uomini e Donne. Prima tronista transgender della storia del programma Mediaset, Andrea Nicole sta raccogliendo unanimi consensi. È il suo trono, quello più seguito di stagione. Mentre 154 senatori affondavano il DDL Zan, su Canale 5 Andrea Nicole raccontava la sua storia personale, mostrandosi prima della transizione. Un’immagine di infanzia, una foto do classe, che Andrea Nicole ha voluto far vedere ad Alessandro durante la loro esterna, con tanto di bacio a sorpresa tra i due.

“Alessandro è la persona più simile a me, questa esterna è stata la conferma che lo stavo sottovalutando: mi ha scioccata in senso positivo“, ha confessato. “Mostrare la foto? Non l’avevo organizzata come cosa, ci avevo pensato in giornata. Mi è venuto in mente e l’ho fatto. Gli ho anche mostrato due foto di mia mamma da giovane“. Milanese classe 1992, Andrea Nicole ha completato la propria transizione otto anni or sono. “L’ho sempre saputo“, aveva precedentemente detto in trasmissione. “Sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava“.

Il coming out in famiglia all’età di 15 anni, con i genitori inizialmente scioccati da quanto scoperto. “A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando”, ha continuato Andrea Nicole, divisa in trasmissione tra le attenzioni di Alessandro e quelle di Ciprian, più volte baciato. “Si sono resi conto che era la scelta giusta per me“.