Uomini e Donne, primi corteggiatori prendono le distanze da Andrea Nicole: “Non è nella mia natura”

Andrea Nicole, prima donna transgender su un trono di Uomini e donne, ha cominciato ad uscire con i primi corteggiatori del programma Mediaset. Dopo la presentazione dei giorni scorsi, Andrea ha iniziato a conoscere i ragazzi che si sono proposti, con alcuni di questi che hanno preferito defilarsi. Ufficialmente. Andrea ha chiesto pubblicamente se qualcuno avesse dei problemi a corteggiare una donna nata in un corpo maschile, ed è qui che un paio di loro ha ammesso di sentirsi in difficoltà.

“Il corteggiarti è una cosa che mi blocca, mi fa strano, se non lo avessi saputo sarebbe stato diverso. Mi fa strano pensare che prima potesse essere come un Gabri, è una cosa strana. Non me la sento non voglio farti perdere tempo“, ha confessato Alessio, seguito a ruota da Stefano: “Va contro la mia natura corteggiarti, ma hai chiesto sincerità ed io non sono qua per perdere tempo. Apprezzo quello che sei e la tua storia, ma per me non ci sono possibilità, non me la sento”.

Argomento preso di petto anche da Maria De Filippi, che ha provato a spiegare la reazione dei ragazzi. “Anche a casa qualcuno avrà reagito come ha reagito Stefano, Andrea Nicole ne era consapevole. […] Ha le spalle forti e sa come affrontare queste situazioni e non si scandalizza davanti a queste parole. Non possiamo processare Stefano e chi ha un attimo di difficoltà e disorientamento perché può darsi che fra un mese Stefano alzi la mano e dica ‘mi piaci moltissimo Andrea Nicole’ e sarebbe per noi una vittoria […] non dobbiamo colpevolizzare, ha detto contro la mia natura, non contro la natura nel senso uomo/donna punto“.