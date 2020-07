Verona, approvata una mozione contro la legge sulla omotransfobia e la misoginia

Ha davvero dell’incredibile quello che è accaduto a Verona, l’anno scorso già triste teatrino del Congresso della Famiglia (tradizionale).

Il consiglio comunale ha infatti approvato una mozione contro la legge sull’omotransfobia e la misoginia, con prima firma contraria del consigliere Andrea Bacciga, vicino all’ultradestra: “E’ un disegno di legge liberticida. Se fossi un omosessuale mi sentirei offeso da questa legge, che crea una discriminazione, una sottocategoria protetta. Se qualcuno insulta un ciccione, uno zoppo, uno storpio è un reato comune. Se invece viene insultato un omosessuale c’è un’aggravante“.

Frasi al limite del surreale, del folle, del diffamante. Anche il leghista Alberto Zelger, come riportato da LaRepubblica, c’è andato giù duro. “E’ una legge bavaglio contro la libertà di espressione. Serve soltanto a tappare la bocca a chi la pensa diversamente, rispetto al pensiero delle lobby gay che vorrebbero instaurare un regime di pensiero”. Un disco rotto che da settimana si ripete ossessivamente in tutta la sua pericolosa ridicolaggine, perché centrato sul nulla, su menzogne ampiamente sbugiardate. Dura la replica di Federico Benini, capogruppo del Pd in consiglio comunale.