Verona Pride, ci aspetta l’8 Luglio 2023

Il Pride Month è dietro l’angolo, e non stiamo più nella pelle.

Tutta l’Italia è pronta, e naturalmente non mancherà nemmeno Verona.

L’appuntamento per il Verona Pride sarà Sabato 8 Luglio 2023, in collaborazione con Circolo Pink, Sat Pink APS, Pianeta Milk Verona, Non una di Meno Verona, Yanez, Udu Verona, Eimì e Rete degli Studenti Medi Verona.

Un Pride rigorosamente senza sponsor, nato tra raccolte fondi e beneficienza, e che ha raccolto oltre 5.480 euro a sostegno della House Of Allure di Lagos in Nigeria.

“Non è solo un momento per celebrare le diversità, vogliamo marciare tra le strade di una Verona sicura per tuttз, che non lasci indietro nessunз” ribadisce il comunicato ufficiale, invitando più giovani possibili a marciare collettivamente e denunciare insieme quel sistema che non fornisce assistenza sanitaria, psicologica, o alcuna tutela per chiunque non rispetti lo status quo.

Nelle loro parole: un’azione collettiva, per una soluzione collettiva.

Un appuntamento che arriva appena in tempo con l’approvazione della rete RE.A.DY, da parte del Comune di Verona, considerato il “primo passo necessario per contrastare le discriminazioni che combatte intersezionalmente da tempo” con tutta una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di colmare gli squilibri social e rispondere ai bisogni e le necessità di ogni gruppo marginalizzato.

“A tuttз loro, senza nessuna eccezione, è stato rubato il futuro, e ai membri della comunità LGBTQIA+ viene quotidianamente rubato il presente, visto che ogni giorno è messa in discussione la nostra stessa esistenza” scrive il Verona Pride “Vogliamo che si finanzino percorsi di educazione e che la classe politica resetti ogni dibattito sulle tematiche concernenti la comunità LGBTQIA+ affinché si riparta dalla condivisione di quelli che sono i diritti irrinunciabili che portano all’autodeterminazione di tutte le soggettività che la popolano”.

