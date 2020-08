Viaggiare sicuri ai tempi del Covid-19: i Paesi dove un italiano (lgbt) può andare senza correre rischi

Il Covid 19 ha limitato per mesi i nostri spostamenti, possibili solo per comprovata necessità. Ma ora possiamo anche sognare di prendere un aereo o un treno, se non l’auto o atri mezzi, per fare un viaggio anche negli altri Paesi, sia europei che fuori dall’UE. Ecco una lista per viaggiare sicuri, dove andare senza dover sprecare la propria vacanza (o permanenza, in generale) in quarantena.

Viaggiare Sicuri: dove può andare un viaggiatore LGBT italiano

Oltre al Covid 19, sono state inserite informazioni riguardo la tolleranza della comunità LGBT nei Paesi più conservatori.

A partire dal 16 giugno e fino al 30 settembre, l’Austria apre i suoi confini a coloro che provengono da Paesi appartenenti allo Spazio UE-SEE + Svizzera (esclusi Svezia, Portogallo e Regno Unito). I viaggiatori non dovranno presentare certificati né dovranno fare un periodo di autoisolamento. Belgio – I viaggi per turismo da/verso il Belgio sono possibile dal 15 giugno, per tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi UE, dell’area Schengen e dal Regno Unito. Dal 1 agosto, chi entra in Belgio dall’estero dovrà compilare un formulario online, 48 ore prima dell’arrivo.

– Dal 1 giugno, nessuna restrizione. Ma al ritorno in Italia, è previsto un periodo di quarantena. La maggioranza vorrebbe che l’omosessualità fosse illegale. Meglio evitare. Slovenia – Accesso libero, senza restrizioni. Apertura e appoggio da parte dei cittadini sloveni.

A partire dal 15 giugno, le restrizioni sono revocate. Ungheria – Zero limiti per chi vuole entrare in Ungheria. Altro Paese da evitare, a causa delle discriminazione e delle violenze nei confronti della comunità.

Altri Paesi extra UE

Al momento, per viaggiare sicuri non è permesso circolare liberamente in Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Moldavia, Bielorussia, Ucraina. Per i Paesi fuori dall’Unione Europea e fuori dall’accordo Schengen, si potrà circolare solo per motivi di lavoro, di salute o necessità. I viaggi di piacere non sono consentiti per decreto.