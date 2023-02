Whitney Houston: Una Voce Diventata Leggenda, disponibile in streaming il film tributo al mito del pop

0:00 Ascolta l'articolo

A due mesi dall’uscita nei cinema d’Italia, Whitney Houston: Una Voce Diventata Leggenda di Kasi Lemmons arriva in streaming, con l’obiettivo di ridare forza ad un’icona della musica internazionale prematuramente scomparsa. Ora disponibile in acquisto sui principali store digitali, tra cui Apple TV, Google TV, Prime Video Store, CHILI, Rakuten TV e Microsoft Store; dal 3 Marzo sarà disponibile a noleggio su Apple TV, Google TV, Prime Video Store, Sky Primafila, CHILI, Rakuten TV, Microsoft Store e Mediaset Infinity.

Whitney Houston: Una Voce Diventata Leggenda è un tributo al mito di Whitney Houston, deceduta nel 2012. Scritto dal candidato all’Oscar® Anthony McCarten, già sceneggiatore di l’Ora più Buia, I due Papi e Bohemian Rhapsody, il film è prodotto dal leggendario discografico Clive Davis e interpretato dalla vincitrice del BAFTA Award® Naomi Ackie, 31enne inglese qui chiamata a far rivivere un’artista amata in tutto il mondo. La prima cantante di colore a conquistare anche i bianchi, abbattendo steccati fino a quel momento rimasti intatti.







Whitney Houston: Una Voce Diventata Leggenda è un ritratto inedito della complessa e sfaccettata vita della fragile donna dietro a “The Voice”. Dalle sue origini come corista nel New Jersey fino a diventare una delle artiste più iconiche e premiate di tutti i tempi, Whitney Houston ha scritto indelebili pagine della musica pop internazionale. Il film diretto da Kasi Lemmons è un viaggio commovente ed emozionante attraverso la vita e la carriera della Houston, con esibizioni spettacolari e una colonna sonora impreziosita dai gloriosi e indimenticabili successi di una delle voci più amate di sempre.

Addirittura 35 i brani presenti, da I Wanna Dance with Somebody all’iconica I Will Always Love You di Dolly Parton, passando per Run Tou You, One Moment in Time, Saving All My Love for You e tantissime altre. Lemmons si sofferma sulla genesi di alcune di queste intramontabili hit, sul momento in cui la popstar decise di prendere parte a Guardia del Corpo solo e soltanto perché c’era Kevin Costner nel cast e sul leggendario inno nazionale cantato in tuta al Superbowl del 1991, volando altissimo sulle note di un medley epocale, agli American Music Awards del 1994, quando Whitney diede forma ad uno dei live più clamorosi di sempre cantando in sequenza I Loves You, Porgy, And I Am Telling You I’m Not Going e I Have Nothing. Estasiando i presenti con 10 minuti dal vivo a dir poco memorabili.

Nel cast della pellicola anche Stanley Tucci negli abiti di Clive Davis, Ashton Sanders in quelli di Bobby Brown, Tamara Tunie nei panni di Cissy Houston e soprattutto Nafessa Williams in quelli di Robyn Crawford, storica assistente, confidente, amica nonché amante di Whitney.

Il film non tace affatto questo rapporto, introducendo da subito Robyn come sua compagna. Whitney e Crawford sono inseparabili, vivono insieme, dormono insieme, ma l’industria discografica dell’epoca, la famiglia fortemente religiosa nonché una società ancora visibilmente omofoba, costringono di fatto Houston a prendere un’altra strada, obbligando Robyn a vivere il rapporto con la popstar sotto forma professionale e amichevole, al cospetto di un tossico matrimonio con Bobby Brown.

La pellicola segue la parabola autodistruttiva di Whitney fino a quel maledetto 11 febbraio del 2012, quando, all’età di appena 48 anni, annega accidentalmente in vasca da bagno di una stanza del Beverly Hilton Hotel, a Beverly Hills. Lasciando il mondo intero senza parole.

Images credits: © 2023 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved.

© Riproduzione Riservata