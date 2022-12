Whitney Houston, nel film spazio anche all’amore per Robyn Crawford. “Era così puro e reale”

0:00 Ascolta l'articolo

È uscito oggi nei cinema d’Italia Whitney: Una Voce Diventata Leggenda di Kasi Lemmons, tributo al mito di Whitney Houston. Scritto dal candidato all’Oscar® Anthony McCarten, il film è un ritratto della complessa e sfaccettata vita della donna dietro a “The Voice”. Dalle sue origini come corista nel New Jersey fino a diventare una delle artiste più iconiche e premiate di tutti i tempi, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda è un viaggio attraverso la vita e la carriera della Houston, interpretata per l’occasione da Naomie Ackie.

Intervistata da Attitude, Ackie ha riflettuto sull’importanza della rappresentazione queer di Whitney, che per decenni ebbe una relazione intima con la sua storica ex assistente Robyn Crawford. Una relazione ‘inconfondibile’ all’interno del film, sottolinea l’attrice.

“Mi sembra una liberazione”. “Fa parte della sua storia. L’amore tra Robyn e Whitney era così puro, reale e dinamico. Si è mosso, si è spostato, non gli hanno mai dato un nome. E lo adoro. Fa parte della storia di Whitney”. “Meritava di essere raccontato. Se non fosse stato nella sceneggiatura non credo che avrei realizzato il film, perché avremmo continuato una falsa narrazione che non sembra veritiera”.

Whitney Houston e Robyn Crawford hanno avuto una relazione decennale iniziata all’inizio della carriera della cantante. Crawford ha parlato dell’intima connessione della coppia nel suo libro del 2019, A Song for You: My Life with Whitney Houston.

Ackie, 30 anni, ha anche precisato quanto sia importante per lei la rappresentazione di donne e ragazze nere sul grande schermo.

“Ci sono molte altre storie da raccontare. Se posso contribuire ad aiutare quella rappresentazione, dare alle persone più fiducia per poi intensificare e raccontare le proprie storie, perché alcune di queste esperienze non sono mie. Non siamo ancora arrivati al punto in cui possiamo sederci e dire semplicemente ‘andrà tutto bene’. Dobbiamo continuare a spingere. C’è ancora del lavoro da fare”.

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda vede nel cast anche Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters.

