Ai live di X Factor vanno (quasi) tutti maschi, e la diversity inclusiva?

3 minuti di lettura

Michela Murgia direbbe #tuttimaschi. A noi tocca aggiungerci un “quasi” in mezzo, se parliamo del cast che ha avuto accesso alla fase dei Live di X Factor, nell’edizione italiana in onda in queste settimane su Sky Uno. Un’edizione rivoluzionaria sulla carta, la prima nel mondo del format britannico ad abolire le categorie determinate dall’età e dal genere dei concorrenti. “Come as you are” il claim della stagione modellato sul brano dei Nirvana, inno di libertà e svincolo da codici ed etichette, un paradigma di accoglienza, alla fine dei giochi declinata al maschile.

Fra i nove partecipanti e cantautori che parteciperanno alle puntate in diretta del talent show, guidato da quest’anno da Ludovico Tersigni, figurano appena due donne. Nessuna in un gruppo. L’edizione meno variegata dal punto di vista del genere di sempre, con una predominanza maschile che non può passare inosservata. Se è vero che X Factor si è fatto baluardo in tv della rottura dei confini del binarismo, con la partecipazione ai provini di un*artista non-binary, di fatto la soluzione dell’enigma sul cast finale si è risolta nel tradizionale trionfo a forma di uomo.

Possibile che siano sempre di più e più bravi loro? Intendiamoci, statisticamente è altamente improbabile che la bilancia penda sempre dalla loro parte: nei concorsi canori nazionali, fra i commentatori dei programmi sportivi, nelle firme degli articoli delle prime pagine più importanti. Che sia musica, calcio o commento politico, la quota azzurra è il banco e vince sempre. Il potere maschio non schioda la poltrona, come d’altronde qualcuno aveva già notato tra i finalisti della passata edizione di Amici di Maria de Filippi, dove la divisione di genere non è stata mai di casa e ben quattro cantanti e cantautori hanno avuto la meglio. Così, mentre c’è chi si batte per il superamento della dicotomia uomo-donna, affidandosi a forme più fluide, da qualche altra parte qualcuno si riempie la bocca di diversity, ponendo però poca cura nel passaggio dal teorico al pratico, dalle campagne pubblicitarie allo show.

Com’è, quindi, la composizione delle squadre di X Factor?

Hell Raton ha dalla sua:

Karakaz (Michele Corvino, di Vasto)

VERSAILLES (Luca Briscese, 24 anni di Potenza)

BALTIMORA (nome d’arte di Edoardo Spinsante, 20 anni di Ancona)

Mika, in odore di Eurovision, ha invece accolto nel suo roster:

FELLOW (Federico Castello, 21 anni di Asti)

Westfalia (Vincenzo Destradis, Enrico Truzzi, Davide Paulis e Jacopo Moschetto hanno 27, 29, 28 e 32 anni, vengono da Bologna, Milano e Porto Mantovano)

Nika Paris (Nikol Palascheva, 16 anni dalla Bulgaria)

Il veterano Manuel Agnelli spera di replicare il successo ottenuto coi Måneskin grazie a:

Bengala Fire (Mattia Mariuzzo, Andrea Orsella, Davide Bortoletto e Giovanni Zavarise , da Cornuda)

Mutonia (Matteo de Prosperis, Lorenzo Riccobene e Fabio Teragnoli hanno 27, 26 e 25 anni e vengono dal Lazio)

Erio (Fabiano Franovich, 25 anni di Livorno)

Emma infine, anche lei in minoranza di genere al tavolo dei giurati, si è affidata a:

gIANMARIA (Gianmaria Volpato, 18 anni di Vicenza)

Vale LP (Valentina Sanseverino, 21 anni di Caserta)

Le Endrigo (a dispetto dell’articolo sono i bresciani Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa, rispettivamente di 29, 27, 27 e 28 anni)