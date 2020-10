Gli ultimi, celebri coming out nostrani sono stati quelli di Gabriel Garko, fatto – o quantomeno iniziato- durante il Grande Fratello Vip in diretta TV, e Carolina Morace, proprio nel giorno del Coming Out Day, con un’intervista sul Corriere.

Ma la lista dei coming out famosi del 2020 è lunga e noi ve la presentiamo qui, in costante aggiornamento, in questa gallery. In cui speriamo di aggiungere ben più di 10 personaggi, che, con i loro tempi e le loro sensibilità, incoraggino questo atto che è fondamentale per rafforzare l’inclusione e l’accettazione dell’omosessualità.